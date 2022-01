Raúl de Tomás, a los catorce minutos, con una avalancha ofensiva que rompió el partido. El Betis derrotó al Espanyol en el RCDE Stadium de forma contundente al remontar el 1-0 inicial de, a los catorce minutos, con una avalancha ofensiva que rompió el partido.

Un doblete de Borja Iglesias, exblanquiazul, Guido Rodríguez y Willian José firmaron los goles de una victoria incontestable. El resultado hunde la moral anímica del anfitrión, en uno de sus peores momentos del curso, y permite al equipo andaluz seguir peleando por la parte alta de la tabla.

El Betis empezó mandando en el feudo blanquiazul, adueñándose del balón e inquietando a la defensa periquita. De todos modos, Raúl de Tomás rompió el dominio inicial en la primera ocasión seria de su equipo. El internacional español adelantó al Espanyol en el minuto 14. Batió a Bravo después de un centro de Óscar Gil.

El tanto de RDT no cambió la tendencia inicial del pulso. Los visitantes seguían controlado el juego y el anfitrión minimizaba los riesgos. La insistencia de los béticos tuvo premio a la media hora, con un protestado penalti por mano de Aleix Vidal que pasó por el VAR. Borja Iglesias no falló desde los once metros.

El Espanyol estaba conmocionado. Nunca tuvo el dominio del juego y ahora había perdido el control del marcador. Guido Rodríguez se encargó de desmontar totalmente al rival culminando la remontada en el minuto 37 con un remate de cabeza sin excesiva oposición después de un saque de esquina.

El Betis se mostró voraz en la reanudación. Una elegante asistencia de tacón de Canales para Borja Iglesias, que se zafó de toda la zaga y asestó un cañonazo letal, acabó con el 1-3 en el luminoso del RCDE Stadium en el minuto 53. Los periquitos estaban totalmente a merced de la avalancha ofensiva visitante.

No era la noche del Espanyol, que llegaba a este choque en un momento de juego y anímico delicado. No hubo reacción local ante un rival que presentaba altas revoluciones de forma permanente. La cuarta diana, de Willian, José enfadó a la grada y zanjó el pulso.

Apenas hubo noticias del anfitrión en el tramo final del choque, más allá de la expulsión por doble amarilla de Raúl de Tomás o del debut de Vilhena, nuevo fichaje del Espanyol.