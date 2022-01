La Autonómica, en su fase decisiva

La Primera Autonómica vuelve a escena. Lo hace este sábado, 8 de enero, en el que será el comienzo la segunda fase de la temporada. La disputarán los 27 equipos de la categoría, pero esta vez encuadrados en dos grupos: el de ascenso y el de la permanencia. Doce conjuntos lucharán por las tres plazas en Tercera División. Serán quince los que tratarán de librarse de los ocho puestos que condenan a un descenso a Regional Preferente. En esta segunda parte de la temporada los equipos no empiezan de cero. Se acumulan los puntos obtenidos a lo largo de la primera fase.

EL LAGUNAK LIDERA EL ASCENSO

No será hasta el 8 de mayo el momento en el que concluya la segunda fase. Hasta entonces, la Tercera guardará un asiento a los tres mejores equipos de la temporada en Autonómica. De momento, el Lagunak parte con ventaja respecto a sus rivales. Los de Barañáin realizaron una primera fase fantástica en la que tan solo perdieron un encuentro en 16 jornadas. Unos números que les han llevado a comandar la clasificación con 35 puntos.

De cerca le sigue Oberena. Los manguiverdes, de menos a más durante el primer tramo de la temporada, llegan a su estreno en la segunda fase con una racha de seis encuentros sin conocer la derrota. Partirán con una pequeña desventaja respecto al Lagunak (dos puntos), pero lo harán desde una posición privilegiada, la que ahora mismo les serviría para conseguir el ascenso.

Tras ellos, el Lerinés y el Alesves ocupan la tercera y cuarta plaza de la tabla con 31 puntos en sus casilleros. Los dos puestos que dan opción a disputar el partido de playoff de promoción. A partir de ahí, tan solo existen seis puntos de diferencia respecto al último clasificado, el Idoya. Un dato que habla de la igualdad de esta categoría y que deja entrever que todo se decidirá en las últimas jornadas.

OCHO PUESTOS A EVITAR

Disputar la fase de ascenso conlleva jugar con cierta tranquilidad. El mayor mal posible es continuar una temporada más en Autonómica. Un objetivo por el que lucharán los quince equipos que se han visto abocados a disputar la fase de permanencia. A diferencia del primer grupo, la diferencia de puntos entre el primer y el último es muy amplia. El Burladés B es líder con 26 puntos. El Fontellas ocupa el farolillo rojo con tan solo seis.

No está siendo una temporada fácil para el Fontellas. El año pasado descendieron de Tercera y este curso no saben lo que es ganar. El balance, seis empates y diez derrotas. Comienzan la segunda mitad de la temporada a once de la salvación, pero tendrán que mejorar mucho sus prestaciones si no quieren consumar su segundo descenso consecutivo.

La Peña Azagresa y el Lourdes siguieron el mismo camino del Fontellas la pasada campaña. Ambos lucharán también por no perder la categoría, pero parten desde una buena posición. Los de Azagra son terceros con 26 puntos, a nueve de los puestos de descenso. Por su parte, el Lourdes suma 21, tiene cierto colchón.

En total se disputarán 22 jornadas. De momento, el Doneztebe, el Mendi, el Muskaria, el Aluvión, el Lagun Artea, el Zirauki, el Universidad de Navarra y el Fontellas son los equipos que perderían la categoría, pero tienen tiempo de sobra para revertir la situación.