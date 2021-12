Aluvión de positivos en la Liga

varios positivos durante la jornada del lunes y se espera que el número aumente este martes. El coronavirus afecta de lleno a los equipos de LaLiga en su vuelta al trabajo tras las vacaciones de Navidad. Los conjuntos de Primera y Segunda División anunciarondurante la jornada del lunes y se espera que el número aumente este martes.

La Real Sociedad tiene 17 jugadores infectados por el coronavirus entre su primer equipo y el filial, todos ellos detectados durante el periodo navideño en los controles que ha realizado el club, por lo que no se descarta que surjan nuevos casos en las próximas jornadas. La Real realizó las pruebas de la covid-19 en el retorno a los entrenamientos de sus equipos, pruebas que no incrementaron el número de los ya infectados días atrás, de forma que si no surgen nuevos casos podría disputar su partido el próximo domingo en Vitoria ante el Alavés aunque muy mermado de efectivos.

El club donostiarra confirma que, una vez detectados, los jugadores desde el momento que dieron positivo “se encuentran aislados en sus domicilios”, a la espera de que nuevos test en los próximos días tengan un resultado negativo y puedan retornar la práctica deportiva.

Por su parte el Barcelona, que volverá este martes al trabajo, comunicó los positivos de Lenglet y Dani Alves. Ambos jugadores “se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio”. En su nueva etapa, el defensor brasileño tendrá que retrasar su debut con el conjunto azulgrana que estaba previsto para principios de enero cuando se abra el mercado de fichajes del período invernal.

Cinco jugadores de la primera plantilla del Cádiz han dado positivo en las pruebas de la covid-19 a las que se sometió el equipo ayer, día en el que se reanudaron los entrenamientos tras las vacaciones navideñas.

El Celta de Vigo detectó nuevos positivos por la COVID-19 en los test de antígenos a los que se sometieron los jugadores a su llegada a la ciudad deportiva Afouteza. En total son cinco positivos confirmados en el cuadro celeste.

Otro de los clubes afectados es el Espanyol, con siete nuevos casos positivos en el primer equipo. En concreto, cinco de esos contagios son de jugadores, mientras que los otros dos corresponden al cuerpo técnico, según informó el club catalán.

Por su parte, la plantilla del Athletic Club regresará este martes a los entrenamientos “de forma individual o en grupos muy reducidos y con diferentes horarios” hasta conocerse los resultados de las pruebas PCR a las que será sometida la plantilla y el personal de apoyo a su regreso a Lezama.

TAMBIÉN EN SEGUNDA

La covid también golpea fuerte a la Segunda División. Un total de once jugadores de la primera plantilla de la UD Ibiza permanecen aislados en sus domicilios tras dar positivo en covid-19. En las pruebas realizadas entre el domingo y el lunes, el club ha registrado nueve positivos de los que cinco corresponden a jugadores de la primera plantilla, otras tres a miembros del cuerpo técnico y la última a un empleado del ente deportivo, ha informado el club en un comunicado.

La SD Eibar ha comunicado que seis jugadores del primer equipo masculino han dado positivo en covid-19 en las pruebas PCR realizadas el pasado domingo. El Real Oviedo notificó ocho.

Por su parte, el Tenerife ha suspendido temporalmente la venta de entradas para el duelo canario del próximo domingo ante la UD Las Palmas en el Heliodoro Rodríguez López, como consecuencia de la posible reducción del aforo.

La Premier League notifica 103 casos en una semana

Récord de 103 casos positivos de covid entre los jugadores y el personal de la Premier League durante la semana pasada. La liga inglesa anunció una serie de aplazamientos de partidos para los próximos días.

“La Liga puede confirmar que entre el lunes 20 de diciembre y el domingo 26 de diciembre se realizaron 15.186 pruebas de covid a jugadores y personal del club. De estos, hubo 103 nuevos casos positivos ”, recogió The Guardian citando a un comunicado de la Premier.

La cifra ha aumentado en las últimas semanas, con 42 casos entre el 6 y 12 de diciembre y 90 que dieron positivo entre el 13 y el 19 de diciembre. La Premier ha tenido 15 partidos pospuestos hasta ahora debido a brotes de covid en varios clubes. Tres de ellos, del Watford de Claudio Ranieri, que ha recuperado a varios jugadores ya recuperados, pero ahora se enfrenta a nuevos positivos antes de recibir hoy al West Ham.

LAS QUEJAS DE TUCHEL

El entrenador del Chelsea, el alemán Thomas Tuchel, criticó el calendario actual de la Premier League, que acelera su agenda y acumula jornadas en estos días a pesar del crecimiento de positivos por covid.

“No es justo. Llevamos diez días intensos, con jugadores en cama y nos enfrentamos a equipos que han tenido partidos aplazados y que tienen una semana para prepararlos”, argumentó.