CALAHORRA 3

Calahorra y sigue cerrando la clasificación de su grupo con solo tres puntos en doce jornadas. El cuadro ribero acusó el tempranero 1-0 y no planteó excesivos problemas al Calahorra por su escasa capacidad de reacción. El equipo de Carlos Pérez Salvachúa, que se mantiene como colista, necesitará más argumentos para salir de su delicada situación. El Tudelano perdió 3-0 frente aly sigue cerrando la clasificación de su grupo con solo tres puntos en doce jornadas. El cuadro ribero acusó el tempranero 1-0 y no planteó excesivos problemas al Calahorra por su escasa capacidad de reacción. El equipo deque se mantiene como colista, necesitará más argumentos para salir de su delicada situación.

En los compases iniciales los locales se prodigaron más en campo contrario, mientras que el Tudelano intentaba sorprender con contras buscando a Rodrigo y cambios de sentido hacia los extremos. El punta del Calahorra Jorge Martínez, a los 12 minutos, aprovechó un balón dividido de Carlos Vicente por la izquierda que dio continuidad a una transición de Jesús Álvarez para marcar a placer el primer gol ante el desconcierto de la zaga del equipo tudelano.

Poco después, Zabal envió a córner un remate de Jesús Álvarez que se fue envenenando. En el minuto 35 se complicó aún más la situación de los hombres de Pérez: un saque de banda llegó a los pies de Barace, que, libre de marca, armó la pierna derecha desde el pico del área y sorprendió a Zabal por el primer palo con un potente disparo con el exterior. Las aproximaciones del equipo ribero se limitaron a un lanzamiento a balón parado cabeceado por Rodrigo en el minuto 23 y un remate fuera de Aranzabe en el minuto 37.

El Tudelano, tras el descanso, se vio sorprendido por un Calahorra que, lejos de retrasar posiciones, dio un paso adelante para cerrar el encuentro y llegó con más asiduidad a las inmediaciones del área de Zabal, que, en el minuto 56, erró al querer atajar un centro raso desde la línea de fondo de Cera. El balón se le escurrió por debajo y Jorge Martínez hizo el 3-0. En el tramo final, el equipo navarro pudo recortar distancias por medio de Chavarría y Alain Ribeiro.

Pérez “Es cuestión de salir hacia delante, no de mirar hacia atrás”

No se anduvo por las ramas Carlos Pérez: “Es el peor partido, el peor resultado y está claro que no hemos estado bien. Nuestro empuje no ha sido igual al del Calahorra. Nosotros no hemos sido capaces de meterles balones al área con peligro como ellos sí han hecho”, explicó el técnico. Pese a la situación del equipo, quiso finalizar con un discurso positivo: “Por supuesto que todo el mundo puede dar más, pero no es cuestión de actitud. Analizaremos a nivel individual y colectivo lo que ha pasado. Esto es cuestión de salir hacia adelante, no de mirar hacia atrás”.