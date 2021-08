Mikel Merino: "Afrontamos la final sin dejar llevarnos por la presión"

Mikel Merino , centrocampista del equipo olímpico español, estuvo los tres últimos meses de la temporada sin competir debido a una fractura en la vértebra L4 que reconoció que le ha hecho "abrir un poco los ojos" y darse cuenta "de lo importante que es el cuerpo", a la vez que aseguró que se encuentra "bien físicamente".

"Te hace abrir un poco los ojos y darte cuenta de lo importante que es el cuerpo. Y sobre todo lo frágil que es a veces. Te hace valorar lo que tienes que cuidarlo. Es un trabajo del día a día".

"Esta pretemporada -añadió- me he dado cuenta de que el cuerpo es importante y tienes que darle una atención primaria. Trabajo en las necesidades que tiene mi cuerpo y en lo que me va a hacer dar un salto al siguiente nivel. Es un hábito que estoy cogiendo y que se va a quedar para el resto de mi carrera", dijo en rueda de prensa.

"Me encuentro bien físicamente. Esto no deja de ser una pretemporada, aunque es la más competitiva que íbamos a vivir en nuestras vidas. Lo que te da el nivel y el ritmo son los minutos de competición, según han ido pasando los partidos me he ido encontrando mejor físicamente y a nivel de confianza y de moral", valoró sobre su estado.

Para el partido frente a Brasil de este sábado (13:30 horas CEST; -2 GMT), el navarro insistió, como su técnico Luis de la Fuente, en no caer en la presión. "Estamos preparándonos de la manera más normal posible. Es una final y un partido importantísimo, pero no deja de ser un partido de fútbol. Afrontarlo con la mayor motivación del mundo y sin dejarnos llevar por la presión. Es lo que nos ha ido bien hasta ahora y lo que nos va a ir bien en este".

Tras el partido del sábado se acaba una generación que en categorías inferiores ha liderado Luis de la Fuente desde el banquillo desde hace seis años, siendo campeones de Europa sub-19 y sub-21, y en la que en los Juegos Olímpicos permanecen Unai Simón, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Marco Asensio y el propio Mikel Merino.

"Es una sensación un poco extraña. Parecía ayer cuando empezamos aquella andadura en la sub-19 y a la vez llevamos un mundo conviviendo juntos y viviendo experiencias únicas. Es muy bonito encontrarme otra vez con ellos compitiendo y peleando por un equipo por objetivos tan bonitos. Ojalá podamos terminarlo de la mejor manera posible y de la manera que empezamos esto", concluyó.