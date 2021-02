El Aspil pide de nuevo los tres puntos ante el Xota y tomará “todas las acciones legales necesarias”

Actualizada 01/02/2021 a las 08:53

El Aspil-Jumpers ha hecho público este lunes por la mañana un comunicado en sus redes sociales en el que vuelve a pedir los tres puntos en el partido que no se disputó ante el Xota el pasado 4 de enero. El Aspil ya pidió que se le dieran los puntos del partido frente al Xota que se tenía que haber disputado el 4 de enero en Tudela y que se aplazó por un caso de covid en el equipo visitante de Irurtzun y la polémica desatada posteriormente, asegura que "el club ha puesto en manos de sus servicios jurídicos toda la documentación y tomará todas las acciones legales necesarias, si es preciso, para que se haga justicia" ya que asegura que "el documento que ha hecho público el equipo rival es una propuesta de sanción, en ningún caso una resolución judicial".

En su petición, el club ribero entendía que Osasuna Magna no cumplió el protocolo de la Federación Española. El club de Irutzun mostó su "trizteza y estupor" por la denuncia del club ribero. Por su parte, la RFEF respondía al club ribero que el partido tendría que jugarse y, finalmente, el Juez Único de Competición abrió un expediente que finalmente resolvió con una multa de 150 euros al Xota.

Ahora, el Aspil-Jumpers emite un comunicado en el que habla de que "desde el club ya se temía alguna maniobra para forzar la suspensión del partido"

A continuación, reproducimos en su integridad el comunicado.

"COMUNICADO OFICIAL DEL ASPIL-JUMPERS RIBERA NAVARRA

Con respecto a los hechos acaecidos en las semanas posteriores al partido que el Ribera Navarra Fútbol Sala debía haber disputado el pasado 4 de enero, correspondiente a la jornada 16, y que finalmente fue suspendido a instancias de la Real Federación Española de Fútbol, el Ribera Navarra quiere aclarar que:

1-. El Ribera Navarra Fútbol Sala quiere dejar claro, principalmente a su afición y a la opinión pública, que el documento que ha hecho público el equipo rival es una propuesta de sanción, en ningún caso una resolución judicial. Por ello el club ha puesto en manos de sus servicios jurídicos toda la documentación y tomará todas las acciones legales necesarias, si es preciso, para que se haga justicia y se sancione según lo establecido en el Protocolo, que es inflexible y tajante en este punto.

2-. El Ribera Navarra considera que la salud es absolutamente prioritaria, y por ello aceptó de buen grado la suspensión, a pesar de que días antes del partido presentía lo que iba a suceder antes del mismo, así como en los días posteriores. El equipo rival tenía un jugador sancionado para el partido del día 4, a lo que se sumó en el día previo al choque un positivo en Covid-19 y, originalmente, dos contactos estrechos, por lo que desde el club ya se temía alguna maniobra para forzar la suspensión del partido. El equipo visitante presentó un informe médico, el cual fue estudiado por el Juez Único de Competición, que decretó la disputa del partido. Apenas unas horas después, el equipo visitante presentó otro informe médico al Juez Único en el que indicaba que todos los jugadores eran contactos estrechos, por lo que el Juez decretó el aplazamiento del encuentro. El Ribera envió un escrito a la RFEF comunicando que estaba de acuerdo con el aplazamiento, pero pidió jugar después de que acabase el periodo de cuarentena para no saturar todavía más un calendario ya de por sí muy apretado ante los constantes aplazamientos. El equipo visitante se negó a jugar en esta segunda fecha dejando claro que el único que ha querido disputar el partido ha sido el Ribera Navarra Fútbol Sala y evidenciando que desde el primer momento el club rival había buscado el aplazamiento del encuentro para, de esta forma, poder contar con el jugador inicialmente sancionado en el choque ante el Ribera, que cumpliría su sanción en otro partido.

3-. Desde el club, amparados por el Protocolo Reforzado publicado por la Real Federación Española de Fútbol, pero que a tenor de los hechos carece de validez alguna porque su incumplimiento apenas tiene consecuencias, el Ribera solicita los tres puntos del citado encuentro porque:

El equipo rival ha incurrido en un incumplimiento muy grave del Protocolo Reforzado de la RFEF al realizar los test de antígenos fuera de plazo. En este sentido, el Protocolo indica: “Si un equipo no hubiera pasado los test obligatorios según la secuencia marcada o no tuviera el mínimo de jugadores/as que hubieran pasado los test obligatorios, se le dará el partido por perdido”.

El conjunto visitante ha buscado en todo momento sacar rédito a la trágica situación sanitaria producida por la pandemia, con lo que el club tudelano se siente profundamente humillado y menospreciado, más aún cuando ha observado que la RFEF ha mirado hacia otro lado en este asunto.

4.- El Ribera Navarra Fútbol Sala quiere mostrar su hastío por la exigencia que se ha tenido con el club ribero en cuanto al escrupuloso cumplimiento del Protocolo Covid por parte de la Responsable Covid de la Federación Navarra, incluido en los desplazamientos en autobús, por lo que se ha producido un agravio comparativo con respecto a clubes de otras comunidades e, incluso, de la misma.

5.- Después del extraordinario trabajo realizado por la Delegada Covid del Ribera para cumplir el protocolo y de las constantes exigencias por parte de la Responsable Covid de la Federación Navarra, la propuesta de resolución del Juez de Competición, la cual el club no entiende ni comparte de ninguna manera porque no se ajusta a la reglamentación establecida, la cual no deja duda alguna, tira por tierra el trabajo de la Delegada Covid, que está valorando su dimisión al entender que su labor carece de valor alguno."