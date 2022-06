Ibarra y Llorens se imponen en ‘El Calcetín’

Pocos minutos antes de las 22.00 horas, la pamplonesa Silvia González Goñi completaba los últimos metros de El Calcetín entre los aplausos del público presente y los ánimos del locutor Luis Valcarcel. Ella ponía el broche final a una tarde de carreras en La Media San Fermín, en una distancia que completaron 545 de los 700 corredores inscritos.

Antes, Unai Ibarra Gallardo, corredor llegado de Mondragón -y que ya había subido al podio en pruebas navarras en Alsasua y en el circuito de Los Arcos- lograba imponer su mayor ritmo para cruzar la meta en primera posición con 31:34, dejando atrás al pamplonés Iñigo García Gabari, quien tiró del grupo en los primeros dos kilómetros pero que no pudo aguantar el cambio que realizó el vizcaíno, buen conocedor del final en cuesta que tenía la carrera por el Portal de Francia y Santo Domingo. “Es un circuito divertido, exigente pero divertido”, reconocía el ganador, que ya había corrido anteriormente en los 21 kilómetros de la San Fermín Marathon. “Entonces dije que no volvería. Se me hizo mucho más duró y reventé. Pero mira... aquí estoy. Eso sí, en la de 10”, apuntaba.

Por su parte, la carrera femenina contó en el podio con dos atletas de referencia y que ya sabían lo que era subir al cajón en la predecesora de La Media San Fermín. Ana Llorens (Bathco) -animada por su hijo Marc, su pareja Ioseba Fernández y su amigo y atleta Kader Algham- cruzó la meta en la Plaza del Castillo con 3:14 de ventaja sobre Amaia Melero Lacasia (Ardoi), quien regresó a las competiciones y mostró su calidad y nivel .

Tras ellas, la pamplonesa Begoña Thomar Erviti completó el podio de una prueba que, tras el chupinazo inicial -todas las carreras comenzaron ayer con el lanzamiento de un cohete-, permitió ver por las calles de Pamplona a una heterogénea hilera de corredores con el principal objetivo de disfrutar.

Y eso se notó. A pesar de que, al ser la última de las pruebas de una desapacible tarde, la presencia de público no fue tan amplia como, por ejemplo, en la media maratón con la que arrancó el programa.

No obstante, las sonrisas y los gestos de satisfacción -una vez superadas las rampas del Portal del Francia y de la Subida Santo Domingo, eso sí- fueron numerosos entre los corredores de la prueba con más participación de las disputadas el sábado en la capital.