La Behobia, una tradición pendiente para miles de navarros desde 2019

Es, para muchos, una tradición. La Behobia- San Sebastián es una carrera que tiene arraigada más de una costumbre. Y por ello, y a pesar de que la logística es más complicada que en otras pruebas cercanas y el recorrido no es favorable a batir marcas personas, son miles los navarros que acuden año tras año a la capital guipuzcoana para retarse, probar o, simplemente, volver a disfrutar de una carrera llena de ambiente.

La participación foral ha ido descendiendo desde 2013, pero ayer las calles donostiarras acogieron a más de 1.100 corredores navarros -a los que hay que sumar familiares- que disfrutaron de la prueba y, tras la misma, en muchos casos de los pintxos y la ciudad. “El ambiente ha sido espectacular, nosotros hemos venido desde Azagra en un autobús y luego nos vamos de sidrería para celebrar que hemos podido volver a correr. Lo que más echaba de menos era ver a la gente tan volcada”, contaba Oier Romero Luzuriaga.

Junto a él corría Olmo Vidondo Torrecilla, la azagresa que este domingo completó su quinta Behobia. “La carrera ha sido impresionante, me han llevado escoltada como una reina. La prueba siempre entra en mis planes, es mi quinta, y el objetivo era terminarla con el tiempo marcado, algo que he conseguido”.

Juan Luis Gunea García, era el tercer azagrés del grupo y se sentía orgulloso por el tiempo y por haber participado en la carrera tras un año tan complicado. “El tiempo nos ha acompañado a todos los corredores en la primera Behobia tras la crisis sanitaria. Nos habíamos propuesto bajar de una hora y treinta y hemos bajado dos minutos, algo muy motivador teniendo en cuenta que no hemos podido ir a muchas durante el año”, contaba.

Garzaron

“Quince o dieciséis, he perdido la cuenta la verdad” son las ediciones que ya ha completado Xabier Gorosabel (CAD Tafalla) y no se cansa. “Ha estado muy bien organizado todo a pesar de las medidas anti covid. También ha habido menos participación y eso creo que se ha notado en las aglomeraciones”, apuntaba.

El dorsal 1750 era el de Ander Olaizola Echegaray, quien compitió este domingo llegando desde Lekasa. Admitía ser un aficionado al running. “El tiempo que hemos hecho era el esperado, no nos hemos preparado a conciencia solo para esta carrera, pero nos encanta correr y queríamos volver a disfrutar”, decía.

Cedida

La carrera no la hizo solo, le acompañó Fernando Echegaray López que, también del Beti Gazte y con experiencia previa, lo que hacía echar de menos ver Donosti lleno de atletas el pasado año. “Soy deportista y esta carrera ha sido el broche final de la temporada, además ya habíamos participado y conocíamos un poco el terreno”, añadía. Ambos volverán. “El año que viene estaremos aquí de nuevo porque nos encanta y porque hemos sentido que ha vuelto la esencia que tenía la Behobia antes de la pandemia. Es emocionante”, apuntaba Echegaray.

Garzaron

Unos metros por detrás llegaba el pamplonés Carlos Berraondo Fraile, emocionado por haber completado su sexta Behobia-San Sebastián y por haber podido correr este año. “Mi objetivo anual es esta carrera, es mi sexta prueba, y la pandemia me robó la oportunidad de correr el año pasado, pero eso ha hecho que vuelva con más fuerza que nunca”.

Berraondo, luciendo la camiseta de Osasuna, salió contento con su marca personal. “La carrera ha ido mucho mejor de lo que esperaba, creo que es una sensación bastante general. Hoy tenía en mente hacer siete minutos más de lo que he hecho y estoy muy contento, además no había podido prepararme a conciencia, solo he hecho tiradas largas y alguna cuesta, pero no como otros años”, explicaba, agradeciendo a la gente los ánimos que trasladaban durante todos los kilómetros.

Garzaron

También batió su récord personal Jorge López Iborra, triatleta del Donibane-San Juan. “Creíamos que iba a hacer malo pero ha sido un día muy bueno. Estoy muy contento”, afirmaba, destacando también el apoyo “continuo” que los corredores reciben “durante todo el recorrido. Resulta muy bonita para correr”.

BROCHE O PREPARACIÓN

La Behobia San Sebastián fue el broche de la temporada para muchos corredores en una temporada con pocas pruebas que disputar. La pandemia de la covid-19 provocó la suspensión de algunas carreras que se habían convertido en costumbre, pero la Behobia-San Sebastián pudo celebrarse y, con ella, algunos dijeron adiós con el deseo de poder empezar la temporada con más citas. “Quería terminarla y hacerlo de la mejor manera posible porque siempre me la pongo como prueba final de lo trabajado durante el año”, apuntaba Berraondo.

La cita guipuzcoana, sin embargo, sirvió para muchos otros corredores como un test de cara a otras pruebas antes de que finalice el 2021. “La carrera ha sido muy dura, la he terminado en una hora y veinticuatro minutos y era el tiempo que me esperaba. Venía preparado, pero se me ha hecho bastante difícil y voy a usarla para correr la Maratón de Donosti, que me hace ilusión”, contaba Xabier Mendía Baigorri a su llegada a meta.

Garzaron

El de Zizur Mayor lucía el dorsal 1622 en su camiseta del Ardoi y admitía haber echado de menos las duchas que había en las ediciones anteriores. “Era mejor porque te podías limpiar bien, aunque entiendo que con la pandemia es más difícil controlar eso. Todo ha ido como esperaba, me ha faltado la consigna que era algo chulo, pero realmente no nos podemos quejar porque por fin podemos disfrutar de algo tan bonito”, comentaba.

La Maratón de Donosti también es la siguiente prueba a la que se enfrentará Anderson Sánchez Gerena. La carrera será el 28 de noviembre y Sánchez quería aprovechar el día de ayer para medirse. “El tiempo ha sido el mejor que he hecho nunca, aunque ha sido el año en el que menos he entrenado. Yo soy entrenador personal y tengo muy poco tiempo para prepararme y cuando he mirado el tiempo no me lo creía, es muy guay”, decía.

Esta carrera llevaba apuntada en su calendario mucho tiempo. “La Behobia es una carrera que solía hacer, creo que he hecho cuatro, y hoy he seguido a un chico francés que me ha motivado para no parar. El año pasado me apunté y por eso he venido, porque tenía el dorsal, y es la preparación para la Maratón de Donosti”, añadía.

Otra maratón, la de Valencia, es el objetivo de otros navarros que se prepararon ayer. La carrera del 5 de diciembre vuelve a resonar en la cabeza de muchos corredores que fueron a San Sebastián a medirse. “Me había marcado un ritmo y al final lo he superado, algo muy positivo para mi, además es mi tercera carrera, vengo siempre desde Buztintxuri, y mi objetivo es llegar a Valencia a tope. Ojalá aguanten las piernas y logre mi objetivo que es bajar allí de las tres horas”, decía Javier Anduán Gil.

Erkuden San Martín González también se medía este domingo. “La Behobia es una carrera que me apasiona, es la séptima vez que la hago y este año la uso como preparación para Valencia. Me sirve para ver cómo voy. Este año he corrido sola y ha sido una experiencia muy chula. Hemos vuelto a recuperar una tradición que perdimos con la pandemia y que todos echábamos de menos”, contaba la de Etxarri-Aranatz.

El dorsal 3314 era de Luis Robledo Rubio que, desde Viana, afrontó su quinta Behobia. “La carrera ha mejorado mis expectativas, porque pensaba hacerla en una hora y media y al final he bajado cuatro minutos, eso me motiva mucho y me sirve para la preparación de la Maratón de Valencia”, explicaba. Robledo también pudo recuperar una tradición y su plan, como siempre, fue comer en una sidrería con todos los acompañantes y corredores del autobús que salió desde Viana.