Induráin: "Pogacar tiene que medir sus esfuerzos"

Hace tres décadas Miguel Induráin estaba peleando su segundo doblete Giro-Tour. El pentacampeón villavés ha seguido la edición 2023 con interés desde su salida en Bilbao. “Me pareció una primera etapa demasiado selectiva, hizo una escabechina tremenda”. Y tiene su propio criterio sobre el duelo Vingegaard-Pogacar.

Mañana se acaba el Tour, ¿qué le ha parecido la edición de este año? Para muchos es el Tour más reñido desde hace tiempo.

Ha estado muy bien para el espectador. Lo he seguido y ha estado muy entretenido. A mí me parece que ha habido demasiado ataque. No sé si ha cambiado el Tour o la forma de correr, pero he visto una carrera con demasiado ataque. Antes con dos ataques bien dados ya valía. Estos dos andan atacándose todo el día.

¿Y le gusta?

No sé. Para el espectador es entretenido, hay espectáculo. Tienen dos equipos muy potentes, van con las ideas muy claras y atacándose todo el día. Van a por un objetivo, si sale bien, pues sale bien. Y si no, pues revientan.

¿Quién la ha sorprendido más el rendimiento de Vingegaard o la explosión de Pogacar entre la crono y el día de Courchevel?

El día de la contrarreloj ya se vio que Pogacar tenía unos pupas en el labio, y eso es que te has llevado un calentón bueno. O por covid, o por fiebre, o porque ha pagado el esfuerzo. Ahí ya se le vio a Pogacar más justo en una contrarreloj que me pareció muy dura, era corta pero muy explosiva. Y al día siguiente creo que pagó el esfuerzo; mentalmente se vino abajo, lo normal.

En la contrarreloj se marcaron diferencias casi de las que hacía usted en sus tiempos.

Sí, y eso que era corta y explosiva. Pero es lo que pasa con las contrarreloj, cuanto más duras son más diferencias marcan. Pogacar cambió de bici, se desmoralizó, perdió tiempo… cuando te estás jugando un Tour y las cosas van mal, todo pesa mucho más.

Se ha abierto un debate de si Pogacar debe o no competir y disputar tanto antes del Tour o no.

Eso ellos lo saben. Ya han comprobado que al Tour de Francia hay que llegar con las fuerzas lo más intactas posibles. El que hace exhibiciones por ahí, disputando Andalucía y estas cosas... no sé. Al Tour hay que llegar con fuerzas y lo más intacto posible a la tercera semana. El que lo prepara bien sabe medir los esfuerzos. Cuando eres joven recuperas mejor, pero Pogacar lleva cuatro años a tope y los kilómetros van pesando. Creo que tiene que empezar a mirar los esfuerzos.

¿Vingegaard es el caso contrario?

Sí, creo que Jumbo tiene las cosas más claras y más planificadas. Lo que tiene que hacer cada uno. Roglic ha ganado bien el Giro, podía haber hecho el Tour pero ya tenía planificada la Vuelta a España y es lo que va a hacer. Desde fuera parece que Jumbo lo tiene mejor planificado y que las cosas les salen mejor.

Tour muy difícil para Movistar.

Mucho. Este año se les ha complicado también. Han tenido mala suerte con la caída de Enric y luego darle la vuelta a esa situación es difícil. Han tenido caídas también... Tienen la segunda parte de la temporada para enderezar el rumbo, a ver qué pasa.

J.P. Urdíroz / Agencia Efe

Tres campeones con ciclismos muy distintos

Hace 30 años Miguel Induráin estaba peleando por su segundo doblete Giro y Tour. En julio de 1993, con 29 años el villavés ya había ganado cinco grandes vueltas: tres tours de Francia y dos giros de Italia. Estaba en su plenitud. También es cierto que para entonces, Induráin ya había disputado 18 grandes vueltas.

Fue el ciclismo de Induráin muy diferente al de Pogacar y Vingegaard en medios de todo tipo, sistemas de entrenamientos, metodología, concepción de los equipos, tecnología. También el planteamiento de su carrera fue muy distinto al que pueden tener ahora Pogacar o Vingegaard. Induráin debutó con 20 años y fue un campeón de maduración lenta, que con la experiencia y a la sombra de Delgado fue puliendo su perfil de gran vueltómano. En ese proceso fue haciéndose con carreras de una semana, como París-Niza y la Volta.

Los dos últimos ganadores del Tour son campeones de hoy y ahora. Vingegaard va a ganar su segundo Tour consecutivo con 26 años, debutó hace siete temporadas. Hizo podio en su primer Tour, ganó el segundo. Su equipo, que tiene corredores para pelear por todo tipo de objetivos durante toda la temporada lo ha enfocado a grandes vueltas.

Pogacar quizá es un caso más extraordinario, porque es un devorador. Va por todo. Con 24 años atesora un palmarés que suma 62 victorias, entre ellas dos tours de Francia, dos giros de Lombardía, un Tour de Flandes, una Lieja, dos Tirrenos...