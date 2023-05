Induráin:"Ha sido una experiencia bonita, pero en la Titan hay que sufrir"

"Ha sido una experiencia bonita, he visto paisajes muy bonitos, sobre todo el primer y segundo día, luego ha sido muy monótono, con jornadas llanas y de arena. El paso por las dunas ha sido una vivencia diferente", señaló a EFE el titán navarro.

Para Induráin, habitual en otro tipo de marchas cicloturistas, pero de carretera, participar en la Titan Desert requiere unas condiciones físicas adecuadas.

"Lo he pasado bien, pero aquí hay que sufrir y conviene venir preparado, ya que son días largos, de mucho calor, extremo en ocasiones", comentó.

Por lo demás, Induráin destacó la convivencia entre los participantes, tanto durante la carrera como en el campamento.

"Aquí he vivido un ambiente de compañerismo. Si en carrera tienes un problema paran y te ayudan o ayudas tu a alguien. Aquí no se queda nadie en medio del desierto. He pasado aquí 6 días estupendos", concluyó.