'La Espada de Induráin': del ajustado récord de Burdeos, al error de Bogotá

no cuenta con los testimonios actuales deJosé Miguel Echávarri -todas sus declaraciones son recuperadas de entonces-, pero sí de quienes lo vivieron. Fausto Pinarello, el constructor de la Espada; Enrique Sanz, su mecánico; Iñigo Mujika, fisiólogo o Perico Delgado, entre otros. El documentalde Miguel Induráin ni-todas sus declaraciones son recuperadas de entonces-, pero sí de quienes lo vivieron.el constructor de la Espada;su mecánico;, fisiólogo o, entre otros.

EL RÉCORD DE BATIR EL RÉCORD

Miguel Induráin terminó de ganar su cuarto Tour el 24 de julio, la tentativa de récord se programó para el 2 de septiembre en el velódromo de Burdeos. 42 días en los que el pentacampeón debía cambiar el chip de la carretera al velódromo, los nuevos materiales, y un tipo de esfuerzo antagónico. Del fondo de una gran vuelta a un esfuerzo agónico de una hora. Un récord dentro del propio récord.

“Miguel tenía 10 horas de experiencia en el velódromo en toda su carrera, tenía 30 años, 18 de ellos como ciclista profesional, el récord se preparó en 19 días”, explica Íñigo Mujika, fisiólogo vasco que colaboró con el récord. “Teníamos una bestia fisiológica como era Miguel, con una potencia máxima de 573 vatios, pero con unas resistencias aerodinámicas espectaculares”.

Induráin hizo tres test de confirmación. En uno rodó a 54,2 km/h, pero no era una media sostenible durante una hora. “Se decidió echar para abajo, 53 kilómetros era una marca razonable”, dice Mujika en el documental.

Teníamos una bestia fisiológica como era Miguel, con una resistencia aerodinámica tremenda

​Iñigo Mujika, fisiólogo

LA ESPADA Y SUS PROBLEMAS

Induráin atacó el récord con el prototipo Espada de Pinarello. Un monocasco de carbono, de geometría revolucionaria, que pesaba 7,28 kilos, en el que se montó un desarrollo de 59 de plato y 14 de piñón. “Ha sido una de las bicis más bonitas de la historia, era única diferente”, dice Fausto Pinarello. “El peso no era importante, una vez Miguel la lanzaba la segunda vuelta...volaba”.

La adaptación no fue fácil. En el documental se recordó cómo Miguel no podía con la horquilla angular. “Es que cada vez que voy a una curva, ta-ta-ta, me tira el hombro que está durísimo”, decía Miguel en el documental.

Pero había una pega. La propia fisiología de Induráin. “El problema es que la parte baja de las costillas de Miguel estaban hacia afuera. Si se inclinaba demasiada, los muslos le pegaban las costillas y eso no le permitía agacharse mucho tiempo”, explica Mujika.

En el documental, Enrique Sanz -mecánico de Miguel- apuntó que aquel récord se hizo de una forma artesanal. El ciclista, el médico, su mecánico, el masajista. Un escenario como el velódromo de Burdeos, en el que cabían 7.000 espectadores, pero se metieron 4.500 a 5.000 pesetas (30 euros) la entrada. Eso más la aportación de cinco millones de cada uno de los patrocinadores, y el contrato con Canal Plus (encargado de la retransmisión, a la que Perico Delgado llegó 12 minutos tarde), que celebraba su quinto aniversario. Algunas fuentes apuntan que ese récord movió unos 130 millones de pesetas (781 mil euros).

JAVIER SESMA

LA MALA EXPERIENCIA DE COLOMBIA

El récord de Induráin fue mejorado por Rominger apenas mes y medio después en dos ocasiones. El pentacampeón trató de recuperar el cetro de la hora justo después del Mundial de Colombia, la mañana del 15 de octubre de 1995 en el velódromo Juan Carlos Galán, una instalación en altura, a cielo abierto y en el que hacía mucho frío a las 8, cuando se hizo la tentativa. El escenario no parecía el más adecuado. El periodista Javier Ares apunta en el documental que “él se sintió mal por tener que batir el récord de la hora, había que hacerlo”. Hubo que precipitar la fecha, madrugar mucho y que secar la pista de una pista en la que Induráin nunca terminó de encontrarse a gusto.

En Colombia Miguel Induráin tenía la cabeza exprimida, quería hacer el récord e irse a casa

​Perico Delgado, ex ciclista

“El velódromo no tenía las mejores condiciones, era al aire libre, había que madrugar muchísimo porque si no se levantaba el aire”, relata Mujika en el documental. “Aquel más que un objetivo de Miguel, Sabino y su entorno fue un intento más comercial”.

Y la variable psicológica. El pentacampeón venía de ganar su quinto Tour consecutivo, de hacer una preparación en altura durísima para una experiencia mundialista que se quedó a medias. “Yo creo que Miguel tenía la cabeza exprimida”, apuntaba Perico Delgado en el documental. “Quería hacer el récord para irse para casa”.

La tentativa duró 31 minutos y 17 segundos. Hubo un test secreto en Burdeos semanas después. Y allí acabó todo.

ARCHIVO DN

Mujika cree que Induráin podría hacer hasta los 62 kilómetros

En 1994 Miguel Induráin ya marcó tiempos de récord para el kilómetro 20. Dio 212 vueltas al velódromo de Burdeos, batió el objetivo que se habían marcado de los 53 kilómetros por 0,40 metros. El final de la primera tentativa fue agónico -se le hizo un pliegue en la badana-. “En realidad Miguel hizo bastantes más metros que los 53,040 porque su técnica no era del todo buena en el velódromo”, explica Mujika.

Después de Induráin vinieron Rominger, Boardman, Sosenka, Voigt, Brändle, Rohan Denis, Dowsett, Wiggins, Campenaerts, Bigham... y Filippo Ganna, que el pasado 8 de octubre dejó el récord en 56,792 km. ¿Y sie l Induráin del 94 corriera hoy? “Si Miguel hubiera tenido el coeficiente de arrastre que se dice que hizo Filippo Ganna en su récord, los datos me dicen que Miguel podía haber recorrido 62,7 kilómetros que es una auténtica barbaridad”, dice Muji