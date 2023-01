La satisfacción de terminar la primera carrera

Ya he corrido la primera como profesional, ha sido en Valencia, la he terminado y estoy muy satisfecho. Es verdad que la noche anterior me ha costado dormir, porque me han venido a la cabeza dudas y de si iba a ser capaz de aguantar con ellos si iban tan rápido como se ve en TV. Es algo que me suele pasar. Pero trabajé la respiración, intenté relajarme y pensé en otras cosas y me dormí.

Por la mañana ha ido todo muy seguido. En la reunión previa de la mañana, el director nos han dicho que había que proteger bien a Roger Adriá y a Kiko Galván que eran los dos corredores con los que el equipo Kern Pharma quería hacerlo bien. Y ahí he estado intentando protegerles del viento, y que llegaran al último puerto lo más adelante posible. Y creo que he hecho lo que me han mandado y un poco más, he terminado contento en ese aspecto.

Después de hacer el trabajo me he marcado como meta terminar la carrera. Se han venido mis padres y mi hermana a verme hasta Valencia, y me hacía ilusión acabar mi primera carrera, aunque fuera a media hora. Así que después del trabajo he cogido con un compañero y, poco a poco, he podido conseguirlo. He visto a mucha gente que después de hacer lo suyo se retiraba.

La impresión que me he llevado en la primera carrera es que se corre de una forma muy distinta a amateurs. En aficionados se va a tope del principio hasta el final. Aquí se corre de una forma más tranquila durante parte de la carrera, pero cuando aprietan, lo hacen de verdad. Se va al máximo.

Esta noche dormimos en Valencia y mañana volamos para Mallorca, donde a partir del miércoles corro la primera vuelta. Es una carrera en la que no tienes por qué salir todos los días. A ver cómo se da.

Mikel Retegi es un ciclista navarro que debuta como profesional este año con el Kern Pharma.