Arrieta, Berrade y Retegi, el poder navarro del Kern Pharma

Tres ciclistas navarros forman parte del Kern Pharma 2023. Un joven más que ilusionante, Igor Arrieta; un hombre de la casa del que se espera un paso adelante, Urko Berrade, y un recién llegado. Mikel Retegi ha dado el salto del Lizarte al Kern y afronta su primera campaña como profesional. Viene uno, y se han ido dos. Sergio Araiz dio por terminada su carrera ciclista y será director deportivo del Finisher -el reemplazo de Lizarte- y Diego López ha colgado la bicicleta. Un joven más que ilusionante,un hombre de la casa del que se espera un paso adelante,y un recién llegado.ha dado el salto del Lizarte al Kern y afronta su primera campaña como profesional.dio por terminada su carrera ciclista y será director deportivo del Finisher -el reemplazo de Lizarte- yha colgado la bicicleta.

Igor Arrieta dejó en su primera temporada como profesional destellos de lo que puede llegar a ser en Jaén, Gran Camiño... en 2023 quiere que esos destellos sean continuos.

“Veo al equipo con muchas ganas de empezar a correr y yo también tengo muchas ganas. En la concentración he visto que tenemos un muy buen nivel”, comentaba ayer el ciclista de Uharte Arakil. “Me gustaría empezar muy bien desde el principio, estar lo más adelante posible y tener una continuidad durante todo el año”.

Arrieta dará sus primeras pedaladas en Mallorca, para después disputar Jaén -donde ya fue protagonista- Andalucía y Gran Camiño. Después se concentrará en altura para preparar con mimo Induráin e Itzulia. “Quiero hacerlo muy bien en las dos carreras de casa, luego ya haría un descanso de cara a la segunda parte de la temporada, con vistas a la Vuelta, si corremos”, comentaba Arrieta, que concluye contrato con Kern Pharma al final de esta temporada.

EL PASO DE BERRADE

Urko Berrade cumple su quinto año como profesional y es más consciente que nadie que tanto él como el equipo tienen que dar un paso al frente, dar un salto de calidad.

“Este año tenemos que dar todos un paso adelante, y lo han dejado muy claro en el equipo. Hay que ir a por los puntos y a quedar lo más alto posible en el ranking. No hay carreras de las de ir, por ir. Lo que se corre, se corre bien”, explica. “Quiero empezar muy bien, porque a partir de ahí es todo más fácil”, comenta el navarro que debutará en Mallorca para después competir en Valencia, Omán y Gran Camiño. “En la segunda parte del año ojalá podamos estar en la Vuelta a España, fue una carrera que me gustó mucho”.

LA ILUSIÓN DEL DEBUTANTE

Mikel Retegi, de Barañáin, afronta el difícil reto de aterrizar en una nueva categoría. Procedente del equipo Lizarte, el año pasado ya pudo catar el profesionalismo en Limousin y Poiteau Charentes. “En el equipo no me piden resultados este año, simplemente que de el máximo en las carreras en las que participe y que ayude al equipo en lo que pueda”, comentaba ayer el ciclista navarro. “Lo importante va a ser hacerse a la categoría. No me da miedo, sí que tienes un poco de respeto, pero el año pasado ya corrí algunas carreras con ellos. Tengo que hacerme al ritmo, y los entrenamientos son más de fondo”.

Retegui se estrenará este domingo en Valencia, para luego hacer Mallorca, Murcia y Jaén.