Erviti: "Enric ha trabajado mucho. Reconforta ver progresar a un líder"

Imanol Erviti, de 38 años, tomará la salida de su decimotercer Tour de Francia a las 18.49 horas. Las previsiones avisan de lluvia hacia el final de la contrarreloj y él saldrá el último de su equipo. El ciclista pamplonés del Movistar Team no se pierde una cita con la ronda gala desde el 2010. Pese a su experiencia, aseguró que anteayer se le puso la piel de gallina tras la expectación que generó la presentación de los equipos en Copenhague, punto de partida de la Grande Boucle. El 24 de julio le esperan los Campos Elíseos de París. , de 38 años, tomará la salida de su decimotercera las 18.49 horas. Las previsiones avisan de lluvia hacia el final de lay él saldrá el último de su equipo. El ciclista pamplonés delno se pierde una cita con la ronda gala desde el 2010. Pese a su experiencia, aseguró que anteayer se le puso la piel de gallina tras la expectación que generó la presentación de los equipos en, punto de partida de la Grande Boucle. El 24 de julio le esperan los Campos Elíseos de París.

¿Qué tal se encuentra?

Bien. Estos días de preparativos se hacen un poco largos, pero bien. Ya está todo en orden para empezar. Llevamos dos días pero antes fuimos a ver la etapa del pavé en Francia.

Va a correr su Tour número 13, ¿es supersticioso?

No, no, no. No soy especialmente supersticioso.

En estos trece años, ¿cómo ha visto la evolución del equipo?

Ha habido de todo. Ya son unos cuantos. En el deporte, muchas veces, la risa va por barrios y no te sonríe la diosa fortuna siempre. Ha habido un poco de todo. Ha habido años muy buenos. Hemos disfrutado. Hemos alcanzado el podio. Hemos disputado etapas, generales. Me vienen a la mente los años de Nairo, se han ganado etapas con Alejandro. También ha habido otros menos benevolentes. Es parte del deporte, parte de la esencia del deporte. Muchas veces lo puedes preparar perfecto y no sale. Otras veces llegas también preparado, se alinean las cosas, vienen de cara y parece más fácil. Ya he vivido todas las caras.

¿Qué objetivos tiene el equipo para este Tour?

Venimos con un buen equipo, sobre todo, por lo equilibrado y lo organizado que está en torno a un líder. Venimos con ilusión. Creo que haciendo las cosas bien, no teniendo mala suerte y acertando en los momentos... Somos un equipo que lo va a hacer bien y que va a estar para subir al podio. Es el objetivo y a eso hemos venido.

Un Tour, un líder este año.

Eso es. Este año con un único líder.

¿Cómo ve a Enric Mas?

Ha trabajado muy serio, muy bien. Ha trabajado mucho y con buen criterio. Se nota que ha dado un paso adelante en las carreras importantes respecto al año anterior. Es muy esperanzador y reconfortante ver al líder progresando. Podemos estar un poco tapados porque, por alguna caída, no ha tenido los resultados que se merecía y eso puede ser bueno.

¿Y sus objetivos particulares?

Yo estoy aquí para hacer un buen trabajo. Cuanto mejor estemos, más adelante en la general, más centrado hay que estar para proteger al líder y que pasen a un segundo plano las opciones particulares. Es lo normal y lo que estás deseando, que te toque trabajar muchísimo. Es señal de que todo va muy bien de cara al objetivo principal. Cuando todo va bien y tienes mucho trabajo, se disfruta.

¿Afronta el equipo este Tour con más presión teniendo en cuenta la clasificación de los puntos?

Está presente pero creo que al Tour no puedes salir pensando en la clasificación de los puntos. Vamos con objetivos mayores y si los cumplimos, también se cumple el de los puntos. Hay que ir apuntando arriba. Ahora mismo no salimos pensando en los puntos, lo hacemos pensando en otra cosa.

¿Se le puede ganar a Pogacar?

Todo el mundo es vencible. La fortuna no siempre va a venir de cara. Esta primera semana es tan peligrosa, con tantas variables, tantos factores que influyen. Al mismo Pogacar, que es el favorito, si no le sonríe la fortuna, puede quedar eliminado. Es cruel pero es así. Hay que tenerlo claro. En esta primera semana no se va a ganar el Tour pero varios de los favoritos lo pueden perder.

¿Va a ser un Tour protagonizado por la pugna entre Pogacar y el Jumbo o entrarán en escena otros personajes?

Siempre pueden entrar más. Está claro que son los máximos favoritos porque durante las carreras de todo el año han dominado. Pero siempre hay variables, siempre hay gente que da un pasito más, que se mete en la pelea, que se anima y porqué no vamos a intentar ser nosotros.

En cuanto al recorrido, ¿dónde cree que va a estar la clave?

Está claro que para ganar el Tour tienes que estar un día con los mejores y un día meterles una diferencia y poner la carrera a favor. ¿Días claves? Son todos, son todos días de examen y pasar la prueba. Puede ser el día de Alpe D’Huez, el de Hautacam... Son días tan duros y exigentes en los que puede plantearse el cara a cara entre los máximos favoritos, pero eso puede ocurrir desde la Planche des Belles Filles o la crono inicial. Se trata de una carrera de fondo.

Vuelve el pavés.

El pavés para el público es espectacular pero para nosotros es muy tenso. Hay que proteger a un líder y se puede ir todo al traste. En otras etapas puedes tener más margen. No es un día para ganar pero puedes perder mucho.

Cuando cruce la meta de París, ¿qué le gustaría que hubiera sucedido?

Cruzar la meta de París con un compañero de amarillo sería lo más grande. Uno se puede retirar tranquilo. Sería un objetivo muy peleado durante mucho tiempo. Eso sería lo máximo.

Erviti se convierte en el ciclista navarro con más participaciones en el Tour

El ciclista pamplonés Imanol Erviti se convertirá hoy en el corredor navarro con más participaciones en el Tour de Francia. Para él será la ronda gala número trece. Con ello supera a su director deportivo Chente García Acosta, que suma doce, y al pentacampéon Miguel Induráin, que cuenta con el mismo número de ‘Grand Bouclé’, en su palmarés. José Luis Arrieta ha corrido diez Tour; Egoi Martínez, nueve, y Xabier Zandio, siete. Disputó su primer Tour en el 2010 y desde entonces no ha fallado. Es un fijo en la escuadra navarra.

Chente: "El equipo está compensado en torno a Mas"

Chente García Acosta volverá a estar en la salida delTour de Francia. Lo hará como director del Movistar, equipo del que destacó que se trata de “un grupo compensado, alrededor de Enric”. “Hay gente para la montaña, para el llano, como siempre nos gusta hacer los equipos. Lo bueno que tiene es que llevan mucho tiempo conviviendo en la concentración de altura, en la Dauphiné, en Suiza. Eso siempre es muy bueno”, dijo. Chente destacó que su líder, Enric Mas, “ha pegado un salto”. “Cada año da un pasito, aunque no ha tenido la suerte que merece. Ha tenido varias caídas y no ha podido estar donde debe. Va madurando y eso en el grupo también se nota. Va a ser un Tour un poco diferente. Hay nerviosismo y tensión por el comienzo, las etapas de Dinamarca y el pavé. Los Alpes y los Pirineos van a ser duros, con mucha pendiente al final”, apuntó.