Valverde volverá a correr a final de septiembre

La fea caída que sufrió Alejandro Valverde en la séptima etapa de la Vuelta camino del Balcón de Alicante no ha terminado con la temporada del líder del Movistar. El murciano hacía ayer público un vídeo en el que. Según confirmó ayer la dirección del Movistar Team a este periódico, la idea es que el Bala vuelva a competir esta temporada. Si la evolución de la clavícula afectada es positiva, es muy posible que lo haga a finales de septiembre, en algunas pruebas italianas y con el Giro de Lombardía como gran objetivo.

Como consecuencia de la escalofriante caída que sufrió en el descenso del Collado, donde salvó el quitamiedos de forma milagrosa, el murciano sufrió una rotura de su clavícula derecha. En realidad, se le movió una de las placas que tenía colocadas de una fractura anterior. Valverde fue intervenido satisfactoriamente en Murcia hace seis días y su evolución está siendo muy positiva.

Si la clavícula derecha no le da guerra, la idea de Movistar Team y del propio Valverde es disputar algunas carreras en Italia antes de que termine la temporada.el Giro de Sicilia (28 septiembre al 1 de octubre), Tres Valles Varesinos (5 octubre), la Milán Turín (6 de octubre), el Giro de Piamonte (7 de octubre) y Giro de Lombardia (9 de octubre). Ahora hay que determinar qué carreras disputará. Donde es seguro que no estará es en el Europeo ni en el Mundial, a los que no va a llegar a tiempo