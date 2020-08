Mikel Landa: "Este Tour es la oportunidad de mi vida"

Actualizada 28/08/2020 a las 17:55

El ciclista español Mikel Landa (Bahrain McLaren) tiene claro que este Tour de Francia puede ser la oportunidad de su vida, ya que llega en plena madurez física y mental, y se siente respaldado por su equipo para cumplir las expectativas.



"Creo que este Tour es la oportunidad de mi vida, tengo 30 años, estoy en un buen momento física y mentalmente. En el Bahrain me han dado la oportunidad de ser el líder, me apoyan y con su respaldo siento que es la oportunidad de mi vida", señaló en Niza lanza en la víspera del comienzo de la carrera.



El ciclista alavés ha trabajado la contrarreloj, su punto flaco, ya que en la penúltima jornada el reloj puede ser decisivo en la crono que termina en la cima de La Planche des Belles Filles. "He trabajado la crono, que es mi talón de aquiles. Me he adaptado bien a la bici de contrarreloj, he mejorado la posición para que sea más aerodinámica. Han sido muchas horas de trabajo".



En un Tour atípico, Mikel Landa espera que el coronavirus no tenga protagonismo y que la carrera se centre en la lucha contra los rivales. "Espero que los rivales sean los ciclistas. En la burbuja hay muchas medidas de seguridad, una situación extraña para todos. Nos tendremos que adaptar, y uno vez que empecemos habrá competición, como siempre, con rivalidad deportiva".



Según explicó el líder del Bahrain, el objetivo es luchar por un puesto en el podio, sin eliminar de sus aspiraciones la palabra ganar. "El podio sería el objetivo, pero hay que intentar ganar. Trabajamos por una buena general, eso es lo que quiero. Vamos por la general, no solo por etapas".



Landa aseguró que "hay varios favoritos, pero la carrera irá diciendo quienes son. Será una carrera más agresiva desde el principio".



La lucha comenzará en las primeras etapas de Niza, donde ya hay que estar concentrados, explicó Landa. "Es un recorrido con mucha montaña, muchos metros de desnivel, hay 5 finales en alto, hay que estar siempre atentos, desde el principio, y no regalar nada desde la primera semana".