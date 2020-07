Los Etxeberria, nuevos campeones en el campeonato navarro de aficionados

Asier Etxeberria, campeón sub 23, y Víctor Etxeberria, campeón elite del campeonato navarro de aficionados

Actualizada 26/07/2020 a las 09:02

El campeonato navarro de aficionados, disputado este sábado en Villatuerta, no se quedó en ninguno de los tres grandes bloques del pelotón navarro. Ni Lizarte, ni caja Rural-RGA, tampoco el Telco,m-On Clima. El maillot rojo fue a parar a dos corredores que comparten apellido -Etxeberria- aunque no tienen nada que ver entre ellos. Pero sí que tienen una cosa en común. Asier Etxeberria, campeón sub 23, y Víctor Etxeberria, campeón elite, han tenido que irse a equipos más allá de nuestras fronteras