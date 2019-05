Richard Carapaz: "Tengo una confianza total en el Giro, busco el podio"

Actualizada 08/05/2019 a las 10:48

El ciclista ecuatoriano del equipo Movistar Team, Richard Carapaz, ha asegurado que "afronta el Giro como un gran reto" y con "mentalidad de buscar el podio".



Carapaz llega a la ronda italiana, que comienza el próximo 11 de mayo en Bolonia, tras ganar por segundo año consecutivo la Vuelta Ciclista Asturias. "Pensaba que llegaba bien, preparado para dar lo mejor de mí, ganar certifica mis sensaciones. El año pasado, ganar fue una alegría y sobre todo me dio confianza para el Giro. Este año ha sido lo mismo" ha señalado el ciclista ecuatoriano, en declaraciones facilitadas por su equipo.



El ciclista también ha comentado la ausencia del campeón mundial, Alejandro Valverde, en el Giro y el buen estado de forma de Mikel Landa, que liderará el Movistar Team en Italia. "(Valverde) Es una baja importante. Una lástima que finalmente no se haya recuperado, pero en el equipo hay otros corredores que merecen una confianza. Landa se ha preparado bien y ha demostrado que está bien. Desde luego, se le tiene muy en cuenta en el equipo."



En este 2019, Richard Carapaz ha disputado cinco vueltas, en San Juan (Argentina) fue sexto, en Colombia fue noveno, vigésimo en la Tirreno-Adriático, vigésimo sexto en la Vuelta a Cataluña y vencedor en la Vuelta a Asturias.



Ahora, afronta la segunda parte de la temporada con el objetivo de "repetir el 2018: Giro, Tour de Polonia, alguna clásica en España, Vuelta a España y el Mundial." Y añade que le gusta el reto del Giro y la Vuelta.



"El Tour está ahí. Me gustaría disputarlo en el futuro con garantías, no solo ir a participar, sino con ambición."

