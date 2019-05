Valverde renuncia al Giro y Movistar baraja Tour o Vuelta

Alejandro Valverde y Movistar Team han confirmado esta mañana la noticia publicada por este periódico, y el murciano no estará presente en la próxima edición del Giro de Italia que arranca el 11 de mayo en Bolonia.

Valverde no se ha recuperado del edema óseo que se produjo hace ocho días en Bélgica, cuando sufrió una caída entrenándose para la Lieja-Bastoña-Lieja. El ciclista sufrió un percance al poco de salir a entrenarse, cayó hacia atrás y se dio un fuerte golpe en la zona del hueso sacro. Tomó la salida en la Lieja, pero se vio obligado a abandonar cuando faltaban 100 kilómetros por los fuertes dolores que sufría en la parte baja de la espalda. Con el paso de los días la dolencia no ha remitido, y el ciclista no está en condiciones de afrontar así una carrera de tes semanas.



Eusebio Unzué, mánager del Movistar Team, apuntaba el jueves en la presentación de la cicloturista La Peluso, que el equipo baraja la posibilidad de que el murciano dispute el Tour de Francia o bien la Vuelta a España, según sea la recuperación del edema y las sensaciones del campeón del mundo. En cualquier caso la baja de Valverde supone un revés relativo, ya que el peso del conjunto navarro en la Corsa Rosa recaerá en Mikel Landa y el ecuatoriano Richard Carapaz, cuarto el año pasado.

