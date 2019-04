Javier Iriberri concluye quinto tras 775 kms complicados de Race Across Italy

28/04/2019 a las 06:00

Firmaba el tercer punto de control -el último antes de meta- poco antes de cumplir las 24 horas de carrera. Aún le quedaban 207 kilómetros para completar la Race Across Italy, pero fue entonces cuando anunció el cambio de plan a su equipo de apoyo: “Nos vamos de tiempo. No voy a competir, sino a acabar”. El navarro Javier Iriberri se proclamó finisher de la Race Across Italy, carrera de la Copa del Mundo, en quinta posición, después de 31 horas, 43 minutos y 30 segundos de pedalada

