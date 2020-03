El Helvetia Anaitasuna no pudo dar la sorpresa en Cuenca

Actualizada 01/03/2020 a las 14:39

El Liberbank Cuenca se ha impuesto, 27-23, al Helvetia Anaitasuna en un partido que se decidió en la primera parte en la que los conquenses dejaron en nueve goles al rival, llegando con cinco de ventaja que supieron administrar en la segunda parte, a pesar de su evidente cansancio físico que no supieron aprovechar los navarros.



Con esta victoria, los conquenses se sitúan en la quinta posición de la liga Sacyr Asobal, mientras que los navarros se quedan a dos puntos del descenso, misma distancia que el séptimo.



El Liberbank Cuenca empezó fuerte el partido situando un 3-0 en el luminoso. Reaccionó el Anaitasuna pero no le dio para empatar, sólo para tener desventajas por la mínima con Krasmancic como goleador, llegó a marcar los cuatro tantos que llevaba su equipo con el 6-4.



La expulsión con roja directa de Semedo fue una baja determinante en el ataque pamplonica, pero se vio compensada por la actuación de Marcos Cancio bajo palos que con 11-7 detuvo una clara acción de seis metros y dos penaltis consecutivos, evitando con ello que se rompiera el partido.



Entonces apareció el portero Leo Maciel que, salvo en las penas máximas, fue un muro contra el que se estrelló el conjunto navarro, lo que provocó que el marcador se fuera distanciando hasta los seis goles de ventaja para los conquense, 14-8, a falta de cuatro minutos para el descanso. Al final, se llegaría al ecuador del encuentro con el 14-9.



Tras el paso por los vestuarios, había que despejar dos interrogantes. La primera afectaba al equipo local sobre cómo respondería el físico tras el cansancio por la Copa EHF. La segunda era saber si el Helvetia Anaitasuna estaría más acertado en el ataque.



Como era de esperar, el Liberbank Cuenca no estuvo físicamente en la segunda parte a la altura de la primera y eso se notó en un ataque más espeso, pero la respuesta de los navarros en el ataque, aunque mejoró respecto a la primera parte, no fue suficiente para igualar el encuentro.

Ficha técnica

27. Liberbank Cuenca (14+13): Leo Maciel; Dutra (7, 2p), Martín Doldán (1), Natan Suárez (2), Thiago Alves (5), Manu Díaz (3), Sergio López (4), siete inicial, Lindblad, Hugo López (2), Moscariello (1) y Eskericic (2).

23. Helvetia Anaitasuna (9+14): Nicolai; Gastón (2), Bazán (1), Krsmancic (6,3p), Gavidia (1), Chocarro (1), Pere Vaquer (1), siete inicial, Marcos Cancio (p), Ganuza (2), Meoki, Fischer (1), Ander Izquierdo (3, 1p), Ugarte (3), Pablo Galech, Semedo (1) y Mollino (1).

Árbitros: Soria Fabián y Monjo Ortega. Por parte local, excluyeron a Lindblab (2), Natan Suárez y Moscariello. Por parte visitante, mostraron la roja directa a Semedo (min. 11) y excluyeron a Mollino, Bazán y Gavidia.

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 8-6, 10-7, 11-7, 13-8, 14-9, descanso, 15-11, 17-13, 20-15, 22-16, 24-19 y 27-23.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 19ª jornada de la liga Sacyr Asobal disputado en el polideportivo El Sargal ante unos 1.400 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los fallecimientos del padre del jugador local Colo Vainstein y de un socio.