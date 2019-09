Anaitasuna no emprenderá acciones legales contra el subinspector de policía

27/09/2019 a las 06:00

El pasado 14 de septiembre “Gora Anaita” se convirtió una tendencia en Twitter. El grito de ánimo del Helvetia Anaitasuna fue la respuesta masiva al subinspector de la Policía Nacional Alfredo Perdiguero, que cuestionó en dicha red social que este grito podía ser ‘Gora Eta’. Su mensaje (“Esto de Gora Eta digo yo que será un montaje ¿no?”) lo acompañó con un vídeo de los jugadores del Helvetia realizando el grito en el choque contra el Barcelona, pero que es habitual tanto en partidos como en entrenamientos.

Aunque en un primer momento el club se planteó emprender vías legales contra el subinspector por manchar la imagen de la institución, este jueves el presidente de la Sociedad navarra, Miguel Ollakarizketa, explicó que no va a dar más vueltas al tema: “Hubo una consulta, digamos. Pero se dan muchos casos como este en redes sociales, así que optamos por no hacer nada. Yo creo que es lo más lógico. Seguramente que quien dice y hace estas cosas busca más meter ruido que otra cosa. Así que preferimos estar callados y creo que es lo correcto”.

Ollakarizketa sí que reconoció el daño que ocasionó el tuit en un primer momento. “La primera impresión es la de cabreo, pero en cuanto paras y se posa el tema un poco, piensas que es una polémica que no tiene ni pies ni cabeza, cuando, además, no tiene ninguna finalidad ni ninguna relación ni con el balonmano ni con el mundo deportivo. Serán otros motivos los que le llevan a decir estas tonterías, o no tan tonterías. Este personaje va a hacer su guerra, y la hace. No tiene más historia”, sentenció.

En la misma línea, el técnico del Helvetia, Iñaki Ániz, afirmó: “Yo tampoco presto mucha atención a cuestiones que no son deportivas. A partir de ahí, creo que la gente debe de informarse para saber un poco de qué está hablando. En esta Sociedad hay 8.500 socios, esto es un club social; aparte de que hay una tradición detrás, una filosofía de Anaita como Sociedad y como equipo de balonmano. En el momento en el que uno se informa un poco, lo demás sobra”.

Ante la insinuación de Perdiguero, el club navarro recibió un apoyo sin medida de clubes, instituciones y aficionados. Éste será premiado por el club en el partido de este sábado en el pabellón pamplonés ante el Cuenca. Así, todos los abonados del equipo de Asobal recibirán dos entradas gratuitas, con el objetivo de que el grito de Twitter se lleve al pabellón.

En este sentido, Ollakarizqueta leyó este jueves un comunicado del club en rueda de prensa en el que agradeció también la respuesta de la sociedad: “Agradecer a Pamplona y a toda la sociedad navarra sin excepción las muestras cariño recibidas los días pasados; agradecer a todos los aficionados, de casa y de fuera, clubes deportivos, federaciones, colegios y entidades diversas; asimismo a entrenadores, equipos de balonmano, exjugadores, árbitros, periodistas; también al Gobierno de Navarra. Quisiera agradecer llamadas, mensajes privados y públicos, sentimientos de cariño y de respaldo y, en definitiva, de orgullo. Nos han hecho sentirnos bien, apoyados, queridos, en momentos complicados en un conflicto que no hemos buscado y que, además, creemos que no nos merecemos. Por eso, a todas y todos: gracias. Ayer, ahora y siempre, aúpa Anaita y gora Anaita”.

