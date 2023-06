Adrián Ortiz y Aitor Albizu regresan a la disciplina de Helvetia Anaitasuna

Helvetia Anaitasuna continúa moviendo piezas para confeccionar su equipo de la temporada 2023-2024, un conjunto del que formarán parte dos jugadores que renovaron con el club navarro en junio del 2022, pero que esta pasada campaña han estado cedidos en sendos equipos de la División de Honor Plata. Se trata de Adrián Ortiz y Aitor Albizu, que ya se encuentran a las órdenes de Quique Domínguez. continúa moviendo piezas para confeccionar su equipo de la temporada 2023-2024, un conjunto del que formarán parte dos jugadores que renovaron con el club navarro en junio del 2022, pero que esta pasada campaña han estado cedidos en sendos equipos de la División de Honor Plata. Se trata de, que ya se encuentran a las órdenes de Quique Domínguez.

Adrián Ortiz, extremo izquierdo de 24 años, había disputado partidos en Asobal durante dos temporadas, antes de recalar en junio del año pasado en las filas del Balonmano Caserío Ciudad Real, un equipo que había logrado el ascenso a la segunda división del balonmano nacional y que, pese a que se marcó el objetivo de lograr la permanencia, ha conseguido meterse este año en la fase de ascenso. Por su parte, Aitor Albizu, central de 22 años, también había vestido la camiseta blanquiverde en la Liga Asobal, pero salió cedido al Fertiberia Puerto Sagunto, club que se había quedado en ese momento a un solo paso de ascender a la máxima división y que, en la campaña 2023-2024, competirá finalmente en ella junto a Helvetia Anaitasuna.

Desde la sección de Balonmano de Anaitasuna, su responsable, Carlos García, recalca que ya se habían propuesto el año pasado que ambos se acabaran convirtiendo en el medio plazo en piezas importantes del equipo. Por esa razón, los dos firmaron renovaciones. Sin embargo, necesitaban seguir creciendo como jugadores y acumulando minutos, por lo que iban a disponer de mayores posibilidades en los dos citados conjuntos de la División de Honor Plata.

“Para nosotros, es un placer que canteranos forjados en la base de nuestro club lleguen al primer equipo. Este año de paréntesis les ha servido para fortalecer sus capacidades, mejorar sus habilidades y regresar con más ímpetu, para elevar la calidad de nuestro equipo”, explica.

También el entrenador del equipo, Quique Domínguez, se felicita por su regreso, si bien quiere dejar claro que no llegan para servir de reemplazo a los dos capitanes que se retiran, Carlos Chocarro e Ibai Meoki, aunque compartan posiciones en la pista. “No hay que compararlos con nadie. Es verdad que Aitor Albizu es primera línea, como Ibai, y polivalente y buen defensor; y es verdad también que Adrián Ortiz es extremo izquierdo, como Carlos, pero Carlos e Ibai están al final de su carrera y ya lo han hecho todo, mientras que Aitor y Adrián están al principio de sus carreras y tienen todavía muchísimas cosas que demostrar”, argumenta.

A su juicio, ambos vuelven a la que es su casa después de un año en la División de Honor Plata, en el que “han seguido creciendo y mejorando, y creo que les ha venido muy bien a los dos”. “Les hemos seguido en la distancia y me parece que vuelven más hechos y en condiciones de aportarnos muchas cosas. Por supuesto, tienen que seguir trabajando, mejorando y puliendo un montón de cosas, pero estamos muy contentos de su regreso”, indica, al tiempo que incide en que “Anaitasuna es su casa y es aquí donde tienen que estar y continuar su crecimiento”.

“EL SENTIMIENTO DE ANAITASUNA”

Para Adrián Ortiz, este año en Ciudad Real ha disfrutado mucho tanto del balonmano como del ambiente que se vive allí. “Como en todos los sitios, he pasado por mejores y peores momentos, pero me llevo muy buen recuerdo”, apunta. En su caso, esta campaña allí le ha servido para valorar lo que existe en Anaitasuna. “Para nosotros, es algo normal, porque tenemos normalizadas cosas que en otros clubes no tienen”, alega.

Retornar a Helvetia Anaitasuna significa para él regresar al que es su equipo: “Me he dado cuenta de que el sentimiento que tengo con Anaitasuna es imposible que lo tenga en cualquier otro equipo, y creo que eso es algo muy importante y que debo valorar”. A nivel deportivo, confiesa que no ha sido su mejor temporada, pero sí que ha aprendido a competir y a manejarse en momentos decisivos y complicados. “Pienso que vuelve un Adrián más maduro y con más ilusión que nunca por darlo todo en mi casa y con mi gente”, sentencia.

Para Aitor Albizu, su año en Puerto de Sagunto ha sido muy positivo. “Desde el primer momento, me sentí muy bien acogido por el club y los compañeros. Tuve la oportunidad de contar con más minutos de juego y demostrar mis capacidades”, sostiene. Asimismo, destaca que “el ambiente ha sido inmejorable, ya que la afición ha estado de diez, lo que nos ha ayudado a cumplir la meta del ascenso y quedar primeros en la clasificación”. Y, en ese sentido, añade que ha aprendido muchísimo de la plantilla y de los entrenadores.

MÁS OPORTUNIDADES Y EXPERIENCA

“La experiencia de estar cedido -afirma- ha sido muy beneficioso para mí, porque me ha permitido tener más oportunidades de jugar y adquirir una mayor experiencia en una gran competición como la División de Honor Plata”. Dentro de ese camino de aprendizaje, resalta los nuevos retos que ha asumido y su adaptación a diferentes sistemas de juego y dinámicas de equipo. “Hicimos una gran piña entre todos y el año se me ha pasado volando. En general, considero la cesión como una experiencia muy positiva y formativa para mí”, defiende.

Ahora ya de nuevo en las filas blanquiverdes, Albizu comenta que es para él una gran alegría y satisfacción. “Anaitasuna es el club al que llegué desde Lizarrerria, club al que también estoy muy agradecido. Aquí en Pamplona, apostaron por mí y me he sentido muy valorado. Durante los últimos años, he forjado grandes amistades con muchas personas, por lo que siento un fuerte vínculo con esta sociedad”.

Para el joven jugador navarro, regresar significa “reunirse con antiguos compañeros y entrenadores, y formar parte nuevamente de la familia del club”. “Estoy con muchas ganas de poder aportar todo lo aprendido durante mi cesión y en los años previos, y también me motiva poder competir nuevamente en Asobal contra mis ahora ya excompañeros y en un pabellón tan histórico como es la Catedral, en el que cada vez hay mejor ambiente, gracias a los Anaita Hools”, manifiesta.

Por último, aduce que cree que ha mejorado como jugador, gracias a la posibilidad de disponer de más minutos de juego. “He ganado en confianza y la rivalidad tan sana con Álvaro del Valle, exjugador de Anaitasuna, me ha hecho exigirme y aprender mucho. Y también las indicaciones de Toni Malla y de los compañeros me han aportado mucho”, dice, antes de concluir que siente que ha crecido como jugador y que ahora es más completo. “Pero todavía me queda mucho por aprender. Estoy listo para afrontar nuevos desafíos con Anaitasuna y seguir mejorando para alcanzar mi máximo potencial”, matiza.

CAMBIOS EN EL EQUIPO

Helvetia Anaitasuna todavía no ha cerrado su equipo para la temporada 2023-2024. Son baja cuatro jugadores: los dos capitanes, Carlos Chocarro e Ibai Meoki, el portugués Joao Pinto y el brasileño Arthur Pereira. Además del regreso de Adrián Ortiz y Aitor Albizu, se firmaron las renovaciones de Nicolás Bonanno, Edu Fernández, Marcos Cancio y Álvaro Gastón.