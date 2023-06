Nerea Pena no continuará en el Vipers Kristiansand

Vipers Kristiansand noruego. El club, que este fin de semana buscará un nuevo título continental en la Final a 4 de la Liga de Campeonas en Budapest y en el que jugará la pivote villavesa Lysa Tchaptchet, confirmó la salida de la internacional pamplonesa, que recaló en el vigente campeón europeo en agosto de 2021, hace unos días. De hecho, la afición noruega le brindó un homenaje para despedirla en coincidencia con el encuentro entre el Vipers y el Rapid de Bucarest. La navarra Nerea Pena Abaurrea , de 33 años (Pamplona, 13-XII-1989), no seguirá en elnoruego. El club, que este fin de semana buscará un nuevo título continental en laen Budapest y en el que jugará la pivote villavesa, confirmó la salida de la internacional pamplonesa, que recaló en el vigente campeón europeo en agosto de 2021, hace unos días. De hecho, la afición noruega le brindóen coincidencia con el encuentro entre el Vipers y el Rapid de Bucarest.

La mala fortuna con los problemas físicos, incluyendo las intervenciones que ha sufrido en la rodilla, le han impedido rendir a Pena como a ella le hubiera gustado, sin apenas poder jugado salvo en el inicio de la temporada 2021-22 y apenas cuatro encuentros más en esta campaña.

TERJE REFSNES / VIPERS KRISTIANSAND

Desafortunadamente, las cosas salieron mal desde el principio. Tenía muchas ganas de contribuir para que el equipo y el club pudieran alcanzar los objetivos que se habían propuesto, pero en cambio tuve que luchar conmigo y contra mí mismo durante todo mi tiempo aquí. Ha sido pesado. Muy, muy pesado”, reconocía la navarra a la web oficial del club, con el que el pasado año pudo disfrutar de “Cuando llegué a Kristiansand tenía grandes expectativas. Estaba orgullosa y feliz de haber tenido la oportunidad de fichar por un club como Vipers. El equipo y el club me lo pusieron fácil. Las chicas fueron absolutamente fantásticas, al igual que los entrenadores, la administración y los voluntarios. Realmente no podría haber pedido más. Además, conocía a algunas de las chicas de antes, así que eso también me ayudó mucho a encontrar mi lugar en el grupo.. Tenía muchas ganas de contribuir para que el equipo y el club pudieran alcanzar los objetivos que se habían propuesto, pero en cambio tuve que luchar conmigo y contra mí mismo durante todo mi tiempo aquí. Ha sido pesado. Muy, muy pesado”, reconocía la navarra a la web oficial del club, con el que el pasado año pudo disfrutar de su primer título en la Liga de Campeonas

“No me arrepiento de haber fichado por Vipers. Fue la elección correcta cuando lo hice. Siento mucho no haber podido aportar más en el campo, pero estoy muy orgullosa de haber aportado de otras formas”, añadía. "Es muy difícil ser la que está afuera mirando hacia adentro. Haces todo lo que puedes por tus compañeras, pero también quieres aportar en el campo", reconocía la jugadora, antes de indicar que el dolor que le provocaba la lesión de rodilla "era insoportable El dolor de la vida cotidiana fue lo que me hizo decidirme a operarme por segunda vez. A veces el dolor era tan intenso y malo que no podía dormir, y pronto me di cuenta de que no era posible vivir así por el resto de mi vida".