"No había persona mejor con quien compartir algo tan importante y bonito"

En el MVM Dome de Budapest, ante 15.500 aficionados, Lysa Tchaptchet Defó y Nerea Pena Abaurrea, las dos navarras del conjunto noruego Vipers Kristiansand, hacían historia este pasado domingo 5 de junio al ganar por primera vez el título de la ‘Champions’ femenina. La victoria frente al Györy Audi ETO que entrenaba Ambros Martín -ex de Itxako y Portland San Antonio- dio el segundo título consecutivo al Vipers y el primero para el balonmano navarro. Tras celebrarlo en la pista y con una cena junto a sus familiares y allegados, ya de vacaciones, la pivote de Villava y la primera línea analizaban lo que supone el máximo título continental por clubes.

LYSA TCHAPTCHET: " POR PRIMERA VEZ NO QUIERO QUE LLEGUEN LAS VACACIONES"

Antes de tomar el vuelo que le va a permitir pasar unos primeros días de descanso en Elche, la navarra Lysa Tchaptchet Defó, pivote de 20 años en el Vipers Kristiansand noruego, respondía este lunes 6 de junio por primera vez como campeona de la Champions. “Todo lo que está pasando es un sueño y no quiero despertarme”, aseguraba feliz, risueña. “Aún no he asimilado lo que hemos conseguido, voy a necesitar unos días para darme cuenta del todo lo que supone esto”, añadía.

Es la primera vez que unas jugadora navarras conseguían el mayor título continental por clubes. “Esto impresiona mucho, mucho. Estoy muy contenta y creo que no había mejor persona que Nerea con quien compartir algo tan importante y bonito. Ella ha sido siempre una más, a pesar de no haber podido estar en la pista. Tiene un papel muy importante dentro del equipo, sabe mucho sobre balonmano, es capaz de ver lo que pasa dentro y también fuera, por eso yo siempre le preguntaba qué tenía que hacer en mi posición. Me aconseja y ayuda. Es una suerte tener cerca a alguien como ella”, se sinceraba Tchaptchet.

La resaca de felicidad inundaba a la pivote del Vipers Kristiansand. El domingo no estuvo sola. Su madre Octavi, su hermana Lyndie y dos tíos hicieron la maleta para ir a verla jugar. “Uno de mis tíos viajó desde Camerún solo para venir a verme. Eso siempre hace muchísima ilusión. Cuando terminó el partido me acordé de ellos. Fue importante tenerlos cerca, aunque también pensé en mis amigas y en mis compañeras del Elche, que ya son parte de mi familia. He decidido ir a verlas, ya estoy esperando el avión que me lleve hasta allí. Pasaré unos días y luego iré a Villava”, dijo. Hasta el mes de julio no retomarán los entrenamientos. “Ya no nos volveremos a ver hasta esa fecha, tenemos unos días de fiesta, pero por primera vez no quiero irme de vacaciones, me da pena que acabe esta temporada”, añadía.

El título fue el broche de oro a una campaña en el Vipers que para Tchaptchet, quien ya ha renovado por dos temporadas más, comenzó en octubre. “Ha sido una temporada redonda. Hemos ganado todo lo que teníamos planteado, todos los premios posibles -Liga REMA1000, Copa NM y play offs-. Agradezco un montón el trato de mis compañeras. Ellas me lo han puesto muy fácil, al principio obviamente faltaba esa conexión, pero después surgió. En mi puesto necesito la colaboración de mis compañeras para destacar y con ellas ha sido fácil. Juegan un montón con pivote. No puedo pedir más”, decía.

La final estuvo reñida, fue intensa y ante un rival del que Tchaptchet no se fía “nunca”. “Son muy rápidas. Contra ellas nunca sabes qué puede pasar. Hasta los últimos diez segundos no pensé realmente que ya lo teníamos. Muy poca gente podrá decir que ha ganado al Györi Audi ETO KC en su casa y con 15.400 espectadores en su pabellón. Cuando lo conseguimos fue chulo. Me acuerdo que algunas nos pellizcábamos a otras para ver si lo que estaba pasando era real, queríamos asegurarnos de que no era un sueño del que obviamente no queríamos despertar”, añadía.

Con el pitido final, y con la ilusión, todo el equipo se marchó a celebrarlo. “Tuvimos una cena con los familiares, había que celebrarlo por todo lo alto. Aún soy joven, quedan muchas cosas por vivir, pero ojalá pueda volver a repetir esta increible experiencia, aunque ahora mismo ya lo es. No doy crédito a lo que ha pasado”, se sinceró Lysa Tchaptchet.

NEREA PENA: "ME HE VUELTO LOCA EN LA GRADA, ELLAS SON MI 100%"

La final fue distinta para Nerea Pena Abaurrea. La primera línea pamplonesa, que vivía por segunda vez la pelea por el máximo título continental por clubes (en mayo de 2011, con el Itxako, lo cedió en un duelo a doble partido con el Larvik), no pudo estar de corta en la pista. Recuperándose aún de la intervención de rodilla a la que se sometió el pasado febrero, vivió, sufrió y disfrutó todo desde la grada. Hasta el final, cuando se unió a las celebraciones ya en la pista.

“En estos días he vivido el evento deportivo por el que he estado luchando los últimos años, pero me ha tocado hacerlo desde la grada. Sabía que iba a ser muy duro y que iba a sufrir al no poder ni ayudar ni disfrutar de esta experiencia desde la pista. Venía con la predisposición de que no iba a poder sentirme parte del éxito de estar aquí ni de la medalla en caso de conseguirla... Pero contra todo pronóstico, he disfrutado desde la grada como si estuviera en el banquillo. Como si fuera una más (que sé que lo soy) y como si el equipo también me sintiera como tal”, contó la navarra, de 32 años, en una sentida reflexión en Instagram.

Pena llegó al equipo noruego el pasado verano y ha podido jugar 5 partido y anotar 7 goles en la Champions. “Me he vuelto loca en la grada (me podían los nervios) y he intentado aportar con todo pequeño detalle que mi equipo necesitase. He estado ahí para ellas y he querido que sintieran que son mi 100% y mi coche teledirigido”, añadió. “Quiero agradecerles toda esta experiencia, el súper trabajo realizado, la emoción que me han hecho sentir y la medalla que me han regalado -y no porque sienta que no me haya ganado la medalla, sino por lo que significa para mí-. Soy muy afortunada de formar parte de este equipo, compartiendo vestuario con muchas jugadoras a las cuales admiro y he soñado muchas veces con jugar. Creo que tenemos un grupo de 10 y que esa ha sido la clave de este gran resultado. El EQUIPO lo es todo”, terminó .