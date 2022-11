Nerea Pena recibe entre lágrimas la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Navarra

Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Navarra a manos de María Chivite, la presidente de Navarra. La jugadora de balonmano, visiblemente emocionada al obtener el premio, atraviesa uno de los peores momentos de su carrera deportiva tras la recaída que sufrió de su antigua lesión. Junto a la navarra recibieron la Medalla de Plata otras 29 personas, entre ellas Nacho Monreal y Mikel Nieve. Nerea Pena ha recibido laa manos de María Chivite, la presidente de Navarra. La jugadora de balonmano, visiblemente emocionada al obtener el premio, atraviesa uno de los peores momentos de su carrera deportiva tras la recaída que sufrió de su antigua lesión. Junto a la navarra recibieron la, entre ellas Nacho Monreal y Mikel Nieve.

Durante su intervención, Pena ha recordado cómo se enteró del galardón: “Me pilló en un tren y mi reacción fue llorar, como ahora. Fue porque me hizo muchísima ilusión, ya que me ha pillado en un momento muy malo de mi carrera, por lo que aprecio este premio el doble”. “Estoy en un momento en el que no sé si volveré o no a jugar. Es una incógnita”, ha afirmado Pena, quien ha subido al escenario con ayuda de unas muletas para mostrar un orgullo “indescriptible” a pesar de la lesión que arrastra desde hace meses.

“Es un orgullo haberte colocado esa medalla de oro y tener el privilegio desde la responsabilidad que me toca presidiendo el Gobierno de Navarra”, ha señalado Chivite sobre “una de las primeras mujeres en la élite del deporte navarro que ha conseguido con su trabajo que muchas otras vayan a venir detrás”.

Jesús Caso

Los premios comprenden una decena de modalidades deportivas, entre las que figuran el tenis, fútbol, baloncesto, ciclismo, judo, atletismo, hockey sobre patines, montañismo, actividades subacuáticas, pelota, deportes adaptados, esquí de montaña o hípica.

El resto de personas distinguidas son Mikel Aguirre Errea, Antonio Alonso García, Miguel Ángel Arcos Fernández, Diego Ascarza Subirán, Joseba Bailo Calvo, Miguel Ángel Conde García, Alberto Erce Lacabe, Roberto García Valencia, Joseba Koldobika Goikoetxea Azurmendi, Garikoitz Goikoetxea Villar, Ernesto Goí Desojo, Piluka Guillén Olondriz, Francisco Javier Hernández Rivero, Luis Humanez Pérez, Joaquín Iribarren Cía, Rosa Jaca Villanueva, Nicolás Jara Andía, David Larumbe Zalguizuri, José María Misiego Fernández, Nacho Monreal Eraso, Mikel Nieve Iturralde, Antonio Oñate Pérez, Javier Trigo Oubiña, José Luis Sangüesa Ochoa, Alfredo San Miguel Díaz, Juan Ignacio San Miguel Muñoz, Raúl San Miguel Muñoz, Cristina Ullate Hernández y Carlos Villuendas Ansoáin.