Gurpea Beti Onak y Helvetia Anaitasuna, la elite navarra arranca lo bueno

Miguel Etxeberria, que tendrá como principal objetivo la permanencia en la elite femenina tras su brillante pasada campaña (en la que no perdió ningún encuentro), y Quique Domínguez, que aspira a mejorar el octavo puesto de la pasada temporada en la máxima categoría masculina. El deporte navarro va a contar con dos equipos en la máxima categoría del balonmano nacional -el Gurpea Beti Onak Azparren Gestión, debutante en la Liga Guerreras Iberdrola, y el Helvetia Anaitasuna , quien afronta su 12ª Liga Asobal-. Y los dos conjuntos comenzarán, este sábado 3 de septiembre por la tarde y como locales, sus competiciones. La pretemporada ha llegado a su fin y comienza lo verdaderamente importante para las plantillas de, que tendrá como principal objetivo la permanencia en la elite femenina tras su brillante pasada campaña (en la que no perdió ningún encuentro), y, que aspira a mejorar el octavo puesto de la pasada temporada en la máxima categoría masculina.

ESTRENO EN LA ELITE CON SAQUE DE HONOR PARA MIGUEL INDURÁIN

Hoy, sábado 3 de septiembre de 2022, es un día que queda marcado en la historia del balonmano navarro y del deporte foral, más aún en el de Villava. Gurpea Beti Onak Azparren Gestión sigue la estela de Oberena e Itxako y se convertirá, a partir de las 18.45h (Teledeporte), en el tercer club navarro que juega en la máxima categoría del balonmano nacional femenino.

JESÚS CASO

Lo hará, en su pabellón y con una fiesta que encenderá con el saque de honor el pentacampeón del Tour Miguel Induráin (el ilustre ciclista villavés entregará además la Copa de Campeonas de la pasada campaña a la capitana Olaia Luzuriaga), frente al otro recién ascendido a la Liga Guerreras Iberdrola y uno de sus grandes rivales por lograr la permanencia en la máxima categoría: el Grafometal La Rioja.

EL APOYO DE LA GRADA, "SUPERIMPORTANTE"

Por eso -y al margen del ambiente festivo que se generará en torno al duelo con el aforo completo ya asegurado- los dos puntos en juego hoy cobran ya, a pesar de ser la primera jornada, de una gran importancia. “El apoyo de la grada es superimportante. Ya se vio en la previa de la fase de ascenso de la pasada temporada. Sentirnos tan arropadas nos da más fuerza”, apuntaba la lateral pamplonesa Eider Hernández, quien reconocía estar ya “con muchas ganas” de debutar en la categoría. “¿Dónde mejor que hacerlo en casa? Estoy con muchas ganas, mucha ilusión y espero no dejarme nada en los bolsillos y darlo todo en el partido”, señalaba antes de indicar, ambiciosa, que Gurpea Beti Onak tiene “mucho que decir este año” aunque el objetivo sea la permanencia. “Seguro que podemos dar algún sustillo”, advertía.

Ilusión, ambición y ganas que la navarra comparte con el resto del vestuario, tal como explicaba el técnico Miguel Etxeberria, quien destacaba también la buena adaptación de los seis refuerzos realizados por el equipo: la meta Patricia Encinas, las primeras líneas Paula García y Kassia César (la última en llegar, justo la pasada semana), la pivote María De Uriarte o las extremos Natalia Montilla y Ayelén García, además del apoyo de internacionales juveniles como Lyndie Tchaptchet o Estitxu Rodríguez.

Etxeberria, no obstante, advertía del potencial que presenta el equipo que les visita esta tarde y que se ha reforzado con 8 jugadoras respecto a la pasada campaña, con Juanjo González sustituyendo en el banquillo al navarro Manu Etayo (Morvedre). “Cuentan con muchos cambios pero, tras jugador dos partidos esta pretemporada, ya hemos visto la mucha calidad de esas nuevas jugadoras”, afirmaba.

Asentado en una fuerte y rocosa defensa con Dada Bosnjak, Edina Demic e Isabel Colías, el Grafometal cuenta en ataque con el potencial y experiencia de Lorena Pérez, Masha Boklashchuk o Andrea Loscos.

HELVETIA ANAITASUNA, SIN CONFIANZAS ANTE UN RECIÉN ASCENDIDO

El Helvetia Anaitasuna iniciará este sábado 3 por la tarde, frente a un recién ascendido como el Cisne Balonmano pontevedrés, su 12ª temporada en la máxima categoría del balonmano nacional. Una campaña que se alargará hasta y que el conjunto verdiblanco encara con ambición y ganas de mejorar tras finalizar octavo la pasada campaña en la liga y disputar los cuartos de final de la Copa del Rey.

ÓSCAR AZNAR / ANAITASUNA

Con Quique Domínguez por tercera temporada consecutiva en el banquillo, las llegadas de primeras líneas como Julen Elustondo, Xavi Castro, Joao Pinto y el joven Ernesto Goñi -junto a la incorporación desde el filial del extremo Mikel Redondo y la próxima alta de Ander Torriko tras año y medio fuera de las pistas por una grave lesión de rodilla- tratarán de paliar las salidas de jugadores importantes en la pasada campaña como Ander Izquierdo, Xabier Etxeberria, Juan Del Arco o Héctor González.

No obstante el bloque se mantiene y esa unión y fortaleza de vestuario es una de las grandes bazas del equipo navarro, un conjunto que llega al arranque liguero después de una pretemporada con algunas lesiones, muchos ensayos y pruebas, que cierra con victorias ante KS Vive Kielce -subcampeón de Europa-, Billère Handball Pau Pyrénée o Zarautz, un empate con el Logroño y derrotas frente a Sinfín o Fenix Toulouse HB.

EL RIESGO DE UN RECIÉN ASCENDIDO

El primer paso a dar en una liga que se alargará hasta el 3 de junio de 2023 lo tendrá que dar el Helvetia Anaitasuna esta tarde (19.00h, Navarra TV y LaLigaSportsTV)frente al Cisne. A priori, el equipo navarro parte ligeramente favorito por jugar en casa, por su mayor experiencia y por las lesiones rivales pero, vista la enorme igualdad de la pasada campaña, nadie se fía un pelo.

“La ilusión es enorme. Todos estamos ya con ganas de empezar porque, quieras que no, no es lo mismo un partido de pretemporada que uno de liga. Hemos trabajado bien y queremos empezar con buen pie. Y más en casa, ya que uno de nuestros objetivos va a ser tratar de ceder el menor número de puntos posible en nuestro pabellón”, afirmaba Aitor García, pivote pamplonés del equipo, antes de advertir: “No podemos caer en el error y confiarnos porque sea un recién ascendido. Precisamente, eso le hace más peligroso ya que el Cisne va a venir con todas las ganas del mundo para ganarnos . Ilusión no les va a faltar”, afirmaba el navarro.

Una advertencia que el técnico del Helvetia, Quique Domínguez, también realiza sobre un equipo que, “a pesar de que ha tenido muchos cambios respecto a la pasada temporada”, conoce bien al ser de su tierra. “Es un equipo que está en condiciones de competir y será un rival difícil. Es una plantilla muy joven. Ha cambiado a su entrenador y ha perdido algunos jugadores importantes como Álvaro Preciado, Andrés Sánchez, Daniel Neves o Jorge Villamarín en portería, pero cuenta con jugadores que deberán demostrar el porqué les han fichado. Además, y pese a todo ello, no han cambiado el modelo de juego y mantienen unas señas de identidad bastante claras, con un ritmo muy alto y muchas transiciones”, analizaba.

El portero brasileño Roney Franzini y el caboverdiano Gualter Furtado, además del internacional júnior portugués Gabriel Cavalcanti y el meta canario Kilian Ramírez, son los refuerzos que ha realizado la plantilla que dirigirá Javier Márquez, quien sustituye en el banquillo pontevedrés a Javier Fernández Jabato.

“Seremos la plantilla más joven de la liga con diferencia, pero el equipo está preparado. Igual llegamos un poco justos en la rotación por las lesiones, pero esto es deporte y tenemos que asumirlo. Tenemos mucho margen de mejora, iremos creciendo”, afirmaba el técnico, que no podrá contar hoy en Pamplona por lesión con los laterales Bruno Vázquez y Gualter Furtado ni el pivote Román Arboleya.