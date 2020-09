Las entradas para ver al Barça, gratis desde este lunes para los abonados del Helvetia

Actualizada 07/09/2020 a las 15:00

Parece que el arranque de la Liga Sacyr Asobal se acerca y, salvo novedad de última hora, la máxima competición masculina del balonmano nacional comenzará este martes tras el aplazamiento de sus dos primeros partidos por la situación sanitaria y la falta de protocolos.

El nuevo Helvetia Anaitasuna que dirige esta campaña Quique Domínguez hará su estreno este miércoles en el pabellón Anaitasuna frente al Barça, vigente campeón y máximo aspirante al título (20.30h, LaLigaSportsTV y Gol).



Con un aforo limitado a un 30% de la capacidad máxima del pabellón (unas 800 plazas) y un detallado protocolo de seguridad, el club navarro ha querido tener una "compensación" hacia quienes pagaron el abono la pasada campaña y que se quedaron sin poder ver cinco de las jornadas previstas por la interrupción prematura de la liga debido a la pandemia. Por ello, desde esta misma tarde (17.00h) y durante todo el martes, ellos podrán recoger una entrada gratis presentando el abono de pago del pasado año y se asegurarán así la presencia en uno de los encuentros más esperados de toda la temporada en 'La Catedral'.



El miércoles se abrirá el plazo para que los no abonados en la pasada temporada puedan adquirir su entrada para ese partido mientras no se complete el aforo máximo. En una temporada en la que el club navarro ya ha informado que no habrá abonos de temporada debido a la incertidumbre sobre el desarrollo de la misma, los precios establecidos para este partido serán de 12 euros para adultos (8 si se es socio de SDCR Anaitasuna), 5€ para los jóvenes de entre 13 a 17 años y 3€, entre 6 y 12 años.