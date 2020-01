España vence a Austria y se acerca a las semifinales del Europeo

Actualizada 18/01/2020 a las 21:10

La selección española masculina de balonmano venció (30-26) este sábado a Austria en la segunda jornada de la 'Main Round' del Campeonato de Europa 2020, otra sólida actuación lanzada en el segundo tiempo para mantener el invicto y el pleno de opciones con el que acarician ya las semifinales.



Los de Jordi Ribera sumaron el cinco de cinco en el Wiener Stadthalle de Viena para encarrilar la lucha por las medallas. Las paradas de Rodrigo Corrales y el cambio al 6:0 en defensa en el segundo tiempo pusieron los cimientos para un triunfo sin discusión. Con 6 puntos como líder destacada en el Grupo I, España jugará el lunes contra Bielorrusia y el miércoles contra Croacia.





La vigente campeona se encontró los problemas que traía Austria en su manual, mejor aprendido tras el descanso para marcar diferencias y cumplir con un compromiso vital que deja fuera de juego a otro aspirante. En el primer tiempo recordó España los peligros que ya sufrieron con derrota en la EHF EURO Cup en abril, un rival con ritmo alto y laterales peligrosos, jugando en casa y con algo más en juego.





Tras un inicio de ritmo alto y mucho intercambio, los de Ribera lograron el primer colchón con un 8-5, con las paradas de Corrales y los goles de Alex Dujshebaev, aprovechando la primera exclusión rival. España pasó a no terminar bien sus ataques, frenada por dentro en busca de los pivotes sin buscar otras opciones. Así llegaron las pérdidas y las carreras de la anfitriona.





Mediado el primer tiempo se igualó el partido (9-9) y gracias a Corrales, Austria no tuvo su escapada. El tiempo muerto de Ribera devolvió equilibrio al ataque nacional, teniendo en cuenta que Eichberger también cumplía en la portería local. España no aprovechó una nueva superioridad, con la expulsión de Herburger, y otra para Raúl Entrerríos terminó con un primer tiempo igualado (17-16).



No había funcionado el 5:1 en defensa y Ribera cambió tras el descanso, con resultado positivo. La mejora permitió crecer a España y atascar a los austriacos (23-19). Una exclusión de Bozovic dejó huérfano de su mejor arma a Austria junto a Frimmel en los primeros 30 minutos y espesó el ataque local. El muro 'hispano' dejó casi cinco minutos sin anotar a su rival.





La desventaja precipitó el juego de los de Ales Pajovic. En cambio, después de una vez más saber leer el partido, España martilleó con Jorge Maqueda, nombrado mejor jugador del partido, y disfrutó de la gran dirección de Entrerríos y Sarmiento. Una doble exclusión española a siete minutos del final abrió una puerta que no esperaba Austria, hundida por un 27-23.





No supo aprovechar el momento la anfitriona, lamentando ya una segunda derrota en esta fase que dilapida sus opciones. España fue mejor incluso con dos menos, con Corrales llegando a la decena de paradas y un triunfo controlado por los Hispanos. Una selección que ya se ve luchando otro torneo más por el podio, sin subestimar a Bielorrusia, quien puede tener ya la llave el lunes.

FICHA TÉCNICA.

ESPAÑA: Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales; Jorge Maqueda (6), Ángel Fernández (3), Raúl Entrerríos (4), Álex Dujshebaev (2), Daniel Sarmiento (2), Julen Aginagalde, Ferrán Solé (1), Adriá Figueras (4), Joan Cañellas (1), Viran Morros, Aleix Gómez (3), Aitor Ariño (4), Gedeón Guardiola, Daniel Dujshebaev.

AUSTRIA: Bauer, Eichberger; Bozovic (5), Weber (3), Wöss (1), Posch (2), Frimmel (4), Dicker (2), Herburger, Zeiner (2), Zivkovic, Bilyk (3), Wagner (2), Jochmann (1), Hutecek (1), Santos.

PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 3-3, 8-6, 9-9, 11-10, 13-14 y 17-16 --descanso-- 19-18, 23-19, 24-20, 26-22, 29-23 y 30-26.

ÁRBITROS: Gjeding (DIN) y Hansen (DIN). Excluyeron dos minutos a Entrerríos, Maqueda y Aleix Gómez por España, y a Weber y Bozovic por Austria. Expulsaron con roja a Herburger.

PABELLÓN: Wiener Stadthalle.

Selección DN+