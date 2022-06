Paula Marcos vuelve a Liga Femenina Challenge

El azul y el blanco siempre han sido los colores de Paula Marcos, la jugadora navarra que este año volverá al Osés Construcción Ardoi, equipo que competirá otra temporada más en Liga Femenina Challenge.

Marcos, que juega en la posición de base, ha crecido en la Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi, ha sido su club desde niña y nunca se ha despegado de él.

La temporada pasada, Jotas Unzué, exentrenador del Osés, anunció que quería en sus filas a Marcos, pero con el paso de las jornadas el minutaje de la jugadora se fue reduciendo y fue ella la que tomó la decisión de trasladarse de equipo, pasando a formar parte de la plantilla del Primera Nacional que comparten el club Ardoi y el Valle de Egüés.

Sin embargo, su lealtad, la implicación y su evolución han hecho que Juantxo Ferreira, nuevo técnico del Osés Construcción Ardoi, la quiera de vuelta. “Para mí, volver a formar parte del proyecto, siendo el club en el que me formé, es gratificante y también muy ilusionante. No hay otra manera de afrontar la vuelta al equipo más que con mucho trabajo y muchas ganas, sabiendo de la categoría que se trata, yendo poco a poco y sabiendo que no va a ser fácil”, dijo Marcos, que ya piensa en arrancar la nueva temporada. “Tengo muchas ganas de reencontrarme con algunas de mis compañeras y también de conocer a las nuevas, aunque sobretodo de trabajar con ellas y descubrir que nos depara este año”, finalizó la jugadora.