Txemi Urtasun: "No sé qué pasara el año que viene, pero mi sueño es volver a la ACB"

¿Cómo está?

Muy satisfecho y súper contento la verdad. Cuando ves que todo el esfuerzo merece la pena, y más cuando ganas delante de tu afición, pues es muy bonito. Ahora estoy disfrutando mucho, tocan días para desconectar y celebrar con los amigos y la familia.

¿Qué tal se lo tomó la afición?

Espectacular. Hoy -refiriéndose a ayer- nos toca salir a la calle para festejarlo con todos. Además, es un día especial porque también han subido a Primera en el fútbol.

Fue un fin de semana intenso. El sábado ganaron y se metieron en la final del domingo, ¿se imaginaron este resultado?

Sí. Han sido unos días complicados, jugábamos en casa y eso siempre supone una presión extra, además Marc no estaba del todo bien, pero el ascenso siempre ha estado en la cabeza, desde que empezó la temporada hasta los playoffs. El partido del sábado fue emocionante, tenía muy claro que el objetivo era ascender, pero no teníamos tiempo para asimilar que nos habíamos metido en la final. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que me tenía que duchar rápido, que tenía que beber mucha agua y dormir. No había margen.

El ascenso siempre ha estado en nuestra cabeza

¿Cómo vivió la final?

Es un partido muy mental, muy físico, juegas dos encuentros en menos de 24 horas, y la idea era aguantar. Éramos conscientes de que podía salir bien o mal, que podíamos estar acertados o no, pero lo importante era seguir el plan de partido. Teníamos que ser lo más físicos posibles, remar hacia el mismo lado. Creo que lo conseguimos, quizá lo pudimos cerrar un poco antes, pero en estos partidos es difícil.

El Movistar Estudiantes apretó al final.

Mucho. En ese momento no podíamos depender del ataque ni del acierto, pero creo que hicimos bien en cerrar el aro. No dejamos que atacaran cómodos, ni les dimos opciones para recurar. La defensa subió el nivel, cerramos el rebote, y mantuvimos.

Casi jugáis sin Marc Gasol.

Sí. El sábado se lesionó y lo vimos complicado, pintaba mal, así que nos mentalizamos en que podía pasar cualquier cosa. Esa noche Marc no durmió. Estuvo en continuo tratamiento para desinflamar la rodilla, fue al hospital para hacerse una resonancia y creo que jugó la final solo habiendo dormido la siesta. Eso habla mucho de su implicación con el proyecto y de él como deportista, todo lo que ha logrado no es por casualidad.

Cuando acabó os reunió y os dedicó unas palabras. ¿Qué os dijo?

Nos dio la enhorabuena y nos dijo que habíamos sabido sufrir, que habíamos estado ahí, que ya estaba, que ahora tocaba disfrutar.

¿Cómo se ha visto, personalmente?

Bien. Yo tenía una labor muy importante, defender a mi hermano, Álex, y a Johnny Dee, los dos más talentosos con el otro pívot. No estuve acertado de cara al aro, pero con la defensa creo que conseguí limitar la anotación de estos dos jugadores que suelen tirar del carro. A mi hermano ya lo vimos en la Copa, en el último cuarto cogió el mando y ganaron. En el papel que yo podía controlar estoy contento, no le doy importancia a los números.

Marc jugó la final sin dormir

¿Y qué supuso jugar contra Álex?

Hasta el último cuarto no estuvimos juntos en la cancha, no nos habíamos emparejado, y justó nos tocó cuando más ajustadas iban las cosas. Nos defendíamos mutuamente y en ese momento no puedes pensar.

¿Habéis hablado?

Sí. Él está bien. Ha sido un año complicado para el Estudiantes, han tenido mucha presión. Se esperaban jugar la Final Four en su casa y al final no pudo ser, no querían otra temporada en LEB Oro...

¿Qué va a pasar el año que viene?

Yo no tengo contrato con el Bàsquet Girona, primero tienen que consolidar el ascenso y cuando lo logren se asentarán los jugadores.

En enero fichó por el Baxi Manresa, de ACB, pero no debutó. La última vez que jugó ahí fue hace tres años. ¿Cree que ha cambiado mucho la máxima categoría en ese tiempo?

Sí, pero no solo eso. Desde que empecé ha cambiado todo, ahora el juego es mucho más rápido, creo que también es más físico, y encima ahora hay mucha más información.

