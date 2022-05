Juantxo Ferreira, al Osés

El navarro Juantxo Ferreira Martínez, entrenador desde 2019 del Megacalzado Ardoi que milita en la Liga EBA, será el próximo técnico del Osés Construcción Ardoi, que dirigía Jotas Unzué.

Ferreira creció en las filas del San Cernin y del Señorío de Zuasti, pero en 1998 se marchó a México y en 2008 a Argentina hasta 2018. Allí consiguió tres ligas con el Berazategui de Liga Femenina 1 y se quedó cuarto con el equipo las dos veces que fue a la Liga Sudamericana de Clubes, aunque el mayor logro allí llegó en 2018, cuando se convirtió en el técnico de la selección y consiguió el título de campeón. En 2019, cuando vino a Tenerife a jugar el Campeonato del Mundo, quiso quedarse en España, se fue a Tudela, después a San Cernin y por último a Ardoi, donde ha dirigido durante tres años al EBA, equipo al que le dice hasta luego.

Juantxo Ferreira: “Estoy feliz, las chicas tienen

un equipo para estar arriba”

Después de tres años al mando del Megacalzado Ardoi, Juantxo Ferreira afronta con ilusión la oportunidad de dirigir al equipo de Liga Femenina Challenge la próxima campaña

Ilusión, ganas y sorpresa. La oportunidad llegó por una llamada de teléfono y en apenas unos días ya se había hecho realidad. Juantxo Ferreira Martínez, ex entrenador del Megacalzado Ardoi de Liga EBA, sin técnico todavía, va a sustituir a José Javier Jotas Unzué en la dirección del Osés Construcción Ardoi, equipo que ha mantenido este año la Liga Femenina Challenge.

¿Cómo recibió la noticia?

Me llamaron desde el club para ver si yo estaba dispuesto, me pilló de sorpresa, pero estoy muy contento. Ya nos hemos puesto en campaña, tengo muchas ganas. El nivel deportivo de la liga en la que compite el Osés Construcción Ardoi no me asusta porque en Argentina competí al máximo nivel. Allí conseguí un Torneo Sudamericano, dos FIBA AmeriCup y también la experiencia de jugar un Campeonato del Mundo y de competir en un país con un nivel enorme. Creo que me gusta la presión y encima estoy en un club donde la propia fortaleza son ellos, son una institución con muchos años, muy bien jerarquizada y con una buena administración. Esto me da mucha tranquilidad, creo que podemos hacerlo muy bien.

¿Cuál es el siguiente paso que va a dar con su nuevo equipo?

La primera idea es, a voz de pronto, armar el equipo. Tengo que hablar con las chicas para ver quién continúa, que espero que sean la mayoría, después ver si podemos incluir a alguna jugadora para reforzar el equipo, y una vez que lo tengamos hay que plantear algunos trabajos de final de esta temporada. Vamos a esperar al sorteo para ver cuándo empieza la competición y una vez que sepamos las fechas, 45 o 50 días antes, haremos la pretemporada.

Ya conoce a sus jugadoras.

Sí, aunque aún no nos hemos juntado. Creo que el recibimiento va a ser muy cordial, a Diana Cabrera la conozco mucho y con el reto no tengo tanto trato, pero nos vemos siempre por el club y a algunas veces las he entrenado a nivel individual por las mañanas cuando Jotas o el antiguo cuerpo técnico no podía. Este es un equipo para estar arriba, lo demotraron con Aitor y lo han reforzado con Jotas, lucharemos para que sigan así.

Me gusta la presión de competir en una categoría tan buena, me pilló de sorpresa, pero hay ganas

Una categoría nueva para usted.

Sí, aunque creo que la presión parte de uno mismo. Aquí, en Ardoi, esa presión no existe. Nunca te presionan para conseguir objetivos por encima de tus categorías, lo que buscan es conseguir el desarrollo de las jugadoras del club, apostar a una navarrización del equipo y mantener la categoría, una vez que se logra eso miramos más arriba. Es lo que he hecho con los chicos del Megacalzado Ardoi y lo que haré este año. Tengo muchas ganas y estoy muy agradecido al club por confiar.