Jotas Unzué: “A las chicas solo me queda darles las gracias por estos años”

José Javier 'Jotas' Unzué anunció el sábado que la próxima temporada no iba a estar al mando del Osés Construcción Ardoi porque no ha podido llegar a un acuerdo económico con la Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi.

¿Por qué ha tomado está decisión?

Yo le conté al club que me era inviable llevar dos trabajos, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene van a cambiar los horarios en el colegio en el que ejerzo. Dirigir un equipo de esta categoría requiere muchas horas como para llevar de manera amateur, así que yo les planteé continuar, pero de una manera más profesional.

¿A qué se refería?

Pedí un aumento del suelo con la idea de solicitar una excedencia en el trabajo. Es una opción que tiene cabida en mi profesión, no me refería a vivir del baloncesto porque mi idea tampoco es estar toda la vida dedicándome a esto, pero sí que quería dedicarme a entrenar este año. Al final no ha podido ser, sé que era un esfuerzo grande para el club, pero también para mí porque iba a ingresar menos que con ambos trabajos, no sé, considero que igual se podría haber valorado más la posibilidad de llevar a cabo esta opción.

No han podido ofrecer esa idea.

Eso es. No me voy porque no este contento o porque no quiera seguir. Desde el momento en el que yo lo planteo me dicen que la cantidad de dinero es grande y que no puede ser. Hablamos de una nómina más alta, algo más caro, no mucho más, pero sí para lo que tienen ellos. No sé si es factible o no, ahí no me voy a meter porque al final no hemos hablado de cuánto dinero hay en el club, aunque yo sabía que era difícil porque ha ocurrido con alguna jugadora. Pensé que yo podría estar en el mismo saco.

¿Cómo ha sido asimilarlo?

Complicado. Cuando hablé con las chicas no se lo esperaban, fue de un día para otro. Coíncidió que teníamos un acontecimiento en el Kalean Gora el jueves y por un lado fue bonito porque se acabó todo con buenas palabras, con abrazos, pero no sé. Aún no lo he digerido mucho porque aunque sabía que era una posibilidad, fue muy repentino. Estoy bien porque tampoco me llevo un palo, era una de las opciones que pensaba que podía ocurrir, era difícil. Creo que el siguiente paso que tiene que dar este equipo es profesionalizarse para poder pelear con los cinco o seis que están ahí arriba. No estoy enfadado ni molesto, pueden preguntarme todo lo que quieran de la pista, pero no sé como está el tema económico. He hecho de abogado del diablo muchos años pensando en cómo se debería hacer, pero ya está.

¿Qué le dijeron las jugadoras?

No hemos podido hablar mucho personalmente porque era un acto público. Itziar me dijo que me lo pensara bien, que igual había otra opción, que igual en estos días igual se lo podían plantear, y algunas se preguntaban si había terminado quemado, pero no es así para nada. Les conté y me entendieron.

¿Qué se lleva de esos tres años con el Osés Construcción Ardoi?

Deportivamente ha sido extraordinario. Siempre hemos estado un paso por encima de nuestro nivel y me llevo, a diferencia de lo que he visto en estos sitios, a gente increíble. Las chicas son súper trabajadoras, pero hay que entender que no todas pueden dedicarse a esto al 100%. Me quedo con la alegría de haber podido estar en un mundo del baloncesto muy competitivo, donde he aprendido muchísimo. He estado rodeado de un staff técnico increíble, desde Garazi el primer año, a David, Gorka, Maider, Elena... Todo han sido facilidades, me han ayudado un montón y son gente que tampoco pueden dedicarse a esto profesionalmente. He entendido que son momentos, circunstancias que vives con muchas ganas, pero que se acaban. Este mundo es finito.

Unas palabras para tu equipo.

Gracias por estos años. He sido un privilegiado, pero quiero que sigan como hasta ahora, que crezcan, que le pongan facilidades al que venga.

¿Algún proyecto en mente?

Aún no. Me lo preguntó ayer Itziar, pero de momento no he pensado. En Ardoi ya me han dicho que si quiero dirigir algo estarían encantados, iré viendo.