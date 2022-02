El Navarra Arena acoge desde este viernes la fiesta del baloncesto navarro

Navarra Arena. La celebración de los 75 años de la Federación Navarra de Baloncesto (FNB). La oportunidad para ver por qué la Comunidad foral está compitiendo en algunas de las mejores ligas del baloncesto español. Un fin de semana que comienza este viernes, a las 15 horas, con el torneo de 3x3 de Minibasket, donde 259 futuras promesas del baloncesto local estrenan las siete pistas instaladas en el pabellón. Los ganadores de ambas categorías, masculina y femenina, se conocen a las 18:30, tras las finales. Este viernes es el gran día. La cita del baloncesto navarro en el. La celebración de los(FNB). La oportunidad para ver por qué la Comunidad foral está compitiendo en algunas de las mejores ligas del baloncesto español. Un fin de semana que comienza este viernes, a las 15 horas, con el torneo de 3x3 de Minibasket, donde 259 futuras promesas del baloncesto local estrenan las siete pistas instaladas en el pabellón. Los ganadores de ambas categorías, masculina y femenina, se conocen a las 18:30, tras las finales.

El broche a la primera tarde de baloncesto lo ponen el viernes a las 20 horas los dos equipos navarros en Liga EBA, el Megacalzado Ardoi de Juantxo Ferreira y el Valle de Egüés de Fernando Larraya. El primer derbi navarro de baloncesto que se vive en el pabellón.

Será la cuarta vez que el Navarra Arena, desde su inauguración en 2018, acoge uno de los deportes más practicados en Navarra. Se estrenó en agosto de 2019 con el partido de la selección española ante Lituania, después acogió el encuentro entre el Baskonia y el Iberostar Tenerife y en abril de 2021 los playoffs del Basket Navarra ante el Grupo Alega Cantabria, con el ascenso a Liga LEB Oro en juego.

TRIPLE SESIÓN

El sábado será la segunda cita de la fiesta del baloncesto y comenzará con una jornada de Liga del Torneo Benjamín, de 9h a 14h. Serán 698 jugadores, que en siete pistas lucharán por conseguir las victorias de sus equipos.

Por la tarde, el Navarra Arena retomará el baloncesto y a las 16 horas se vestirá de azul para apoyar al equipo femenino en la élite, el Osés Construcción Ardoi, que juega su vigésimo primer partido ante el líder, el Barça CBS, al que sólo ha derrotado el Alcobendas. Es el rival más duro de la Liga Femenina Challenge 2 y el candidato al ascenso. Estarán acompañadas por el grupo de música Los Tenampas, que amenizarán mañana el descanso del partido.

El broche a la celebración de los 75 años de la Federación Navarra de Baloncesto lo pondrá este sábado , a las 20 horas, el ENERparking Basket Navarra, el equipo de Jordi Juste que compite en Liga LEB Plata, y que se mide al Hereda Club Ourense Baloncesto, colíder en la clasificación.

Una cita en favor de ANELA



Ardoi y la FNB dedican el fin de semana a ANELA, Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Se ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos y venderán boletos a un euro, donde todo lo recaudado irá destinado a la asociación y sortearán hasta 50 premios. Por cada entrada, con valor de 3€ para hoy y 5€ para mañana, Caja Rural donará un euro a ANELA.

El derbi navarro más igualado

El Megacalzado Ardoi y el Valle de Egüés vuelven a encontrarse ante un mismo objetivo: los playoffs de Liga EBA. A las 16 horas estarán uno enfrente del otro, como ya ocurrió el pasado 10 de diciembre en Zizur, donde el Egüés selló la que era su cuarta victoria consecutiva. Una racha de imbatibilidad a la que dijeron adiós en la siguiente jornada. Enfrente a un Ardoi descansado, tras un parón de mes y medio por Navidad y por los encuentros aplazados por el coronavirus, pero que llega tocado.

“Venimos de perder de 30 el miércoles y el derbi va a ser duro, es una oportunidad y un lujo, realmente. Nos conocemos, somos amigos, pero son fuertes. Álex Calvo y Javier Lacunza nos van a hacer sudar”, cuenta Pope Urtasun, capitán del equipo de Zizur desde hace 5 años.

“La tabla demuestra que el partido va a estar muy equilibrado, ambos estamos necesitados de victorias. Nosotros estamos relajados mentalmente y empezamos a ver las cosas más claras, pero necesitamos ganar para salir de la zona caliente del grupo”, dice Sergi Konan, pívot del Egüés. “Es una temporada de transición, ahora hay mucha gente joven”, dice Urtasun, a lo que Konan añade “lo importante es salvarse, después lucharemos por objetivos más altos”.

A diez semanas del sueño

Pelear, sufrir y volver a pelear, pero nunca rendirse. Así es el Osés Construcción Ardoi, que peleará el sábado ante el líder indiscutible, el Barça CBS. Será su partido veinte en la Liga Femenina Challenge 2, el que le acerca a su objetivo: pelear por los playoffs.

“No nos salen las cosas, pero no es por rendirnos, sufrimos, pero a veces nos complicamos. El rival es muy duro, son las primeras y tienen un equipazo, será difícil superar su línea exterior e interior”, cuenta Itziar Arregui, la capitana del Osés Construcción Ardoi. La navarra lleva jugando en el equipo diez años y es consciente de la dificultad del partido de mañana. “Es una liga muy competitiva, van las primeras, pero todos los equipos tienen potencial para dar carpetazo y pelear por esa plaza”. El Osés quiere seguir con la racha de no perder nunca contra el Barça CBS en casa. “Sería una motivación muy importante en estos momentos”. Hoy se miden al rival con menos puntos en contra y uno de los más acertados desde la línea de dos puntos, pero Santibáñez supera en tantos a su máxima anotadora, Rakovic, y Vicente en tiros libres a Llobet. Además, Cabrera ha cogido 40 rebotes más Wolf.

Más fuerte que nunca

En un abrir y cerrar de ojos todo ha cambiado. Arrosadía ha recuperado la felicidad, las victorias, la ilusión. El ENERparking de Jordi Juste ha taponado los problemas y ha vuelto a pelear. Todo dio la vuelta con el triunfo ante el líder, el Zornotza, contra el que sumaron su cuarta victoria y la que sería la primera del cambio.

Sin embargo, el rival de mañana es de los grandes. El Hereda Club Ourense Baloncesto es el colíder de la clasificación, empatado con el Zornotza, y el que tiene a uno de los mejores anotadores de la Liga LEB Plata, Robert Gantt, con 236 puntos, 33 rebotes y 4 tapones. El equipo gallego no lo tendrá tan fácil ante los de Juste. En tan solo un mes han dado vuelta a sus números, llegan con un porcentaje de acierto más alto que el Ourense desde la línea de dos puntos, también le superan en tiros libres con un 79% frente a un 75% del rival y le empatan en rebotes. “Tenemos un balance de victorias y derrotas malo, no hemos sabido cerrar partidos, pero creo que eso no se ajusta a la realidad. Ahora estamos retomando esa racha y creo que nos va a poner en el sitio que merecemos, que no es este, es más arriba”, dice Adrián García, capitán del equipo.