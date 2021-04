Actualizada 15/04/2021 a las 06:00

Han pasado cuatro días desde la final del Osés Construcción Ardoi ante el Baxi Ferrol. No lograron el ascenso a falta de un cuarto, pero sí culminaron una temporada magnífica que no ha sido nada fácil por la situación del coronavirus. La base Itziar Arregui Mariezkurrena (Pamplona, 1991) ha guiado a su equipo en la pista durante este tiempo y ha acumulado minutos muy importantes de juego. Ahora, la capitana descansa.



¿Cómo lleva estos días después de la final?

Estoy aprovechando para descansar y liberar la cabeza, que han sido cuatro días de mucha tensión. Esta semana, fiesta para desconectar.



Ahora ya en frío. ¿Qué sensaciones tiene de la final?

Estoy igual de bien que el domingo. Está la cosa de que casi lo consigues y te da como pena y rabia. Acabé muy contenta, creo que hicimos un trabajazo. Durante toda la fase de ascenso hemos sido muy constantes y muy guerreras, lo hemos dejado todo. Me quedé con muy buena sensación aun habiendo perdido.



¿Y cómo están sus compañeras?

En el momento a las más jóvenes, como Eva, les cuesta más, estaban mas afectadas. Pero todas acabamos con esa sensación de buen trabajo. Al final el Ferrol era un equipazo y les tuvimos contra las cuerdas durante 35 minutos.



¿Cómo ha vivido esos cuatro días?

Antes de salir de Zizur tenía como unas ganas enormes, llevábamos tres años que íbamos a jugar la fase de ascenso y al final no pudimos. Encima nervios también porque nos hacían un antígenos antes de llegar y, si alguien daba positivo, todos fuera. Estaba esa incertidumbre.



Por fin pudieron disputarla.

Al final son tres años detrás de este objetivo, el primer año nos quedamos fuera a falta de una jornada , el año pasado vino la pandemia y este ya tocaba disfrutarla por el equipo que tenemos y por todas las demás que han ido pasando y no han podido disfrutarla.



Todas han hecho una temporada increíble.

Hemos hecho un esfuerzo de titanas, hemos dejado todo lo que teníamos cada minuto. Valoro cada acción que han hecho porque todas hemos estado a una. Hemos sido una piña y se ha demostrado lo que hemos sido durante la liga, un equipo que va en la misma dirección y que estamos muy unidas. Aunque no seamos un conjunto de grandes nombres o de grandes estrellas, está muy cohesionado.



¿Y a su entrenador, cómo lo valora?

Jotas es una persona que curra como no he visto en otro equipo. Mete muchas horas para intentar sacar lo mejor de nosotras y analiza lo mejor posible al rival, es un entrenador excelente. Se deja la vida por sacar el mayor rendimiento. Es muy exigente pero es mejor así, le agradezco mucho este año y creo que hemos hecho un equipo increíble



¿Se ha hecho complicada esta temporada?

Ha sido dura por el t ema de la covid, al final dependíamos siempre de la prueba de antígenos, la grada estaba vacía... Pero somos muy afortunadas, hemos sido de las pocas categorías que ha podido jugar de la temporada. No se me ha hecho larga y pesada, al revés la he disfrutado mucho, ya sabíamos que iba a ser un camino pedregoso pero lo hemos llevado muy bien.



¿Tiene ya algo pensado de cara a los próximos meses?

Ahora mismo me estoy dedicando a descansar y no pensar en baloncesto. Son cuatro días de pensar 24 horas en esto y en un semana ya quizás pueda hablar. Ahora descansar.



¿Ha tenido que compaginar la temporada con otras ocupaciones?

Estoy estudiando oposiciones. Casi todas las del equipo hemos tenido que compaginar estudios o trabajo con la temporada porque es lo que toca. En nuestra categoría no podemos vivir de ello y hay que compaginarlo. Es duro porque no tienes horas y acabas muy cansada. Llega el fin de semana te tienes que ir... supongo que todas lo elegimos porque también nos da cosas buenas.



¿Qué le da el baloncesto?

Es una vía de escape. Soy una persona muy activa, cuando llego a entrenar se me olvida todo lo que tengo fuera y me ayuda a desconectar. Al final llevo toda la vida jugando y me encanta. He tenido muchas lesiones y siempre he vuelto a jugar porque no sé que tiene el baloncesto, pero me hace volver.