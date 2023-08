Sergio Fernández:"Si no hubiese confiado en mí ya habría abandonado este camino"

Rendirse no es una opción. Luchar, pelear e insistir. No parar hasta alcanzar la gloria. Así podrían describirse los últimos meses de trabajo de se proclamó hace dos semanas campeón de España y volverá a competir a partir de mañana contra la elite de los 400 metros vallas. ¿El objetivo? Superarse a sí mismo y porque no soñar con la mínima para los Juegos Olímpicos de París. . No parar hasta alcanzar la gloria. Así podrían describirse los últimos meses de trabajo de Sergio Fernández Roda . Después de 23 meses de inactividad por lesiones, el atleta navarroy volverá a competir a partir de mañana contra la elite de los 400 metros vallas. ¿El objetivo? Superarse a sí mismo y porque no soñar con la mínima para los

¿Cómo está?

Estoy muy bien. Llego contento y satisfecho por el trabajo realizado en las últimas semanas. En un buen estado de forma. Hacía tiempo que no me sentía así. La última vez que llegue en unas condiciones óptimas a un campeonato fue en 2016. Creo que voy a hacer un gran Mundial.

¿Qué significa para usted estar en Budapest?

Es la recompensa a los momentos difíciles, a luchar, pelear e insistir. Me quedo con eso. Mi experiencia me ha demostrado que si uno no se rinde ante las dificultades las oportunidades pueden llegar. Hay que tener paciencia y confiar en el proceso.

¿Llegó a pensar en algún momento que no lo conseguiría?

Desde luego que sí. Ha habido momentos para todo tipo de pensamientos. Cuando en 2019 empecé a estar mal yo veía que la sintomatología era siempre la misma y así estuve tres años. Entonces había momentos en los que perdí la esperanza. Pero por suerte di con gente adecuada que me ha ayudado a volver a ser el que fui.

Estuvo 23 meses lesionado. ¿Cuánto de importante es la salud mental en un deportista para que vuelva a un nivel óptimo?

Desde luego que la salud mental es importantísima, pero en todos los ámbitos de la vida. En el deporte es igual que en la vida, pero como funcionamos por motivación, cada persona debe estar bien en lo personal para rendir de la mejor manera. La faceta deportiva va muy en consecuencia con las ganas que uno tiene de competir.

Ha manifestado por momentos que prefiere no trasladar las malas noticias -lesiones- a sus seres queridos para no preocuparles. ¿Cómo enfocó su retorno a la pista durante cuatro años?

Me gusta trabajar día a día. Centraba mis esfuerzos en los entrenamientos y en aquellos aspectos que sumaban para que mi vuelta fuese lo mejor posible. Intentaba ignorar cualquier elemento que me recordase las molestias que sufría. En lo personal es más complicado. Los atletas depositamos tanta energía en nuestros objetivos y en orientar nuestra vida hacia el rendimiento que es difícil a veces diferenciar deporte y vida. Pero mi trabajo siempre se centró en darlo todo y luego cuando llegaban las épocas de reencontrarme con mi familia desconectaba de todo. Siempre he vivido en un entorno muy deportivo y eso hace que no puedas salir de ese círculo. Entonces es difícil desconectar. Es como aguantar dos jarros de agua fría para enfocar mis objetivos en estar hoy aquí, en el Mundial.

Desde su retorno ha conseguido bajar de 50 segundos en todas sus carreras. ¿Esperaba este éxito?

Yo siempre he confiado en mí. No ha tirado la toalla nunca por que en mi interior siempre supe que era posible mejorar la marca que tenía. Si en algún momento hubiera pensado lo contrario ya habría abandonado este camino. Por esto mismo personalmente no me ha sorprendido. A partir de aquí el que ha estado cerca de mí era consciente del trabajo que hacíamos y conoce mi carácter y talento. Sabían que en cuanto tuviera un mínimo de esperanza volvería a correr. Espero mejorar en este Mundial mi marca personal. Quiero matar dos pájaros de un tiro. Mi marca y la mínima para los Juegos Olímpicos de París.

¿Qué espera de este Mundial?

Llego muy bien. He firmado unos entrenamientos previos al campeonato muy buenos e ilusionantes. Evidentemente cada ronda para nosotros va a ser como una final. Intentaremos llegar hasta donde se pueda. Yo no me cierro ninguna puerta y quiero volver a estar en lo más alto. Voy a pelear como nunca. Tenemos la cabeza y el cuerpo preparado para ello.

Ocupa el puesto 37 en el ranking de World Athletics (WA). ¿Le favorece llegar a la competición siendo uno de los atletas con una marca más distinguida o prefiere ser considerado como uno de los favoritos?

Ir de tapado siempre es positivo. Para empezar la presión interna - dependiendo de como lo gestione cada atleta- no existe. No estás en el foco de todo el mundo y puedes correr con mucha liberación. Finalizar por delante del puesto 37 ya será algo positivo para mí pero evidentemente yo aspiro a algo más que eso. No me conformo con quedar el 36. Los primeros puestos del ranking son atletas sólidos con buenas marcas que están seguros de sí mismos. Entonces la presión depende de cada individuo. Para mi lo más importante es que llego sano y con el ambiente que se respirará ahí, con mi familia en la grada, voy hacer una gran prueba.

¿Qué significa para usted tener el apoyo de su familia en las gradas?

Yo correré por ellos. Ya no lo hago ni por mí. Es una manera de agradecerles todo. Lo que más ilusión me hace es sacarles una sonrisa. Ellos están en las buenas y en las malas y me han demostrado con creces que me apoyan y solo pienso en darles una alegría cuando cruce la meta.

Las temperaturas serán muy elevadas durante las pruebas. ¿Qué condiciones favorecen su estilo de carrera?

Al final las condiciones van a ser las mismas para todos los competidores. Es un aspecto en el que no centro mis esfuerzos. Yo confío en que lo puedo hacer bien en cualquier situación. Pero sí que es verdad que para hacer una buena marca personal el calor me favorece.

¿Medalla o marca personal?

Un medalla supondría mejorar mi marca personal -risas-. Así que creo que la elección es muy sencilla.