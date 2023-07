El resurgimiento del navarro Sergio Fernández

rugidos del León de vuelto con la fuerza de sus mejores años. regreso a las pistas con una fuerza sorprendente tras una larga ausencia por las lesiones. Venció la pasada semana en Málaga y volvió a hacerlo en la noche del sábado 1 de julio en Gandía, en las dos ocasiones por debajo de los 50 segundos. Si en su triunfal reaparición del pasado 22 de junio demostró que no ha perdido un ápice de clase, recorriendo la vuelta al anillo con vallas en 49.89, en la ciudad valenciana mejoró ese registro para cruzar la meta en 49.76. Losde Barañáin han Sergio Fernández Roda está asombrando en sucon una fuerza sorprendente tras una larga ausencia por laseny volvió a hacerlo en la noche del sábado 1 de julio en, en las dos ocasiones por. Si en su triunfal reaparición del pasado 22 de junio demostró que no ha perdido un ápice de clase, recorriendo la vuelta al anillo con vallas en 49.89, en la ciudad valenciana mejoró ese registro para cruzar la meta en 49.76.

Sergio Fernández, plusmarquista nacional de 400 m vallas, con 48.87 logrados en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, ha arrastrado desde hace 4 años innumerables problemas físicos que le habían apartado de la primera línea del atletismo mundial. Después de proclamarse subcampeón de Europa en Amsterdam en el mismo año (49.06) y alcanzar las semifinales olímpicas en Río, donde fue undécimo, en dos hitos sin precedentes en el atletismo navarro hasta entonces (la irrupción de Asier Martínez es posterior), Sergio se mantuvo dos temporadas más en la élite internacional hasta que empezó su rosario de desgracias.

CUATRO AÑOS DE PROBLEMAS

El atleta de Barañáin, que ha cumplido 30 años hace tres meses (1-4-1993), brilló también en el Europeo de Berlín de 2018, donde fue séptimo en la final en la otra ocasión que ha bajado de 49 segundos (49.72), pero desde entonces sus apariciones en grandes citas han sido esporádicas y con un físico muy mermado. Sergio lo ha pasado realmente mal, ha visto cómo transcurrían meses en blanco buscando una solución a su situación e incluso se operó de los isquiotibiales en Finlandia en abril de 2022.

Aun así, y lejos de su mejor versión, no faltó a los Juegos Olímpicos de Tokio, gracias a que en su única carrera de 2021 logró la mínima y su séptimo título de campeón de España, totalmente mediatizado por el dolor, pero con un gran crono de 49.55.

El atleta del New Balance pasó desde aquella incursión en la cita japonesa casi dos años en el más completo ostracismo, hasta ese carrerón de Málaga que dejó boquiabierto el mundo del atletismo y le metía de lleno entre los mejores 30 especialistas de la temporada en Europa. 23 meses después, volvía a bajar de 50 segundos.

MEJOR MARCA NACIONAL DEL AÑO

Prudente por antonomasia, Sergio no ha querido lanzar las campanas al vuelo con esta espectacular reentrée, y no le ha ido mal. El sábado competía de nuevo en Gandía, en la reunión denominada Nocturna Borgiana. No contento con rebajar de nuevo la frontera de los 50, mejoró su marca del año, que también es la mejor española de 2023. Hasta entonces, la ostentaba el joven Jesús David Delgado, con 49.87. El también navarro Iker Alfonso es tercero, con 50.13.

Tanto en Málaga como en Gandía, Sergio corrió con una superioridad absoluta con respecto a sus rivales, a los que aventajó en 20 metros en la meta.

Las buenas sensaciones del berinianense no se quedarán aquí. Su gran objetivo es intentar estar en el Mundial de Budapest. La mínima de la RFEA, 49.15.