Asier Martínez renace tras unos meses de calvario "a nivel físico y mental"

"Las malas compañías, las malas decisiones, los malos consejos, la mala suerte, la mal... todo. Por eso creo que me ha venido bien para ser otra vez el Asier que siempre he sido y que, en muchos momentos, he dejado de ser", afirma Martínez al periodista José Manuel Amorós.

La "movida" personal que ha atravesado el joven atleta ha repercutido en su rendimiento deportivo. "Este último año no he visto atletismo por qué me hacía sufrir, porque seguía con la mentalidad de que yo tenía que estar ahí. En el Europeo indoor, no quería ver las carreras y no vi absolutamente nada. Solo vi las carreras de mi compañero Quique (Llopis), porque es mi amigo. Pero ya está, y todo el resto lo negaba", añade Asier. Un Asier que "quería extirpar ese aspecto de su vida" y que ha negado incluso ser atleta.

Alejado de las competiciones, hace dos semanas sufrió una rotura de la fascia, lesión que acarreaba desde meses atrás, donde sufrió una fascitis con edema. "El diagnóstico está siendo bueno. Dentro de lo malo, he tenido buena suerte de que la rotura ha sido muy controlada", indica el navarro, cuya preocupación es que la lesión no le afecte de cara a la próxima temporada, ya que la actual ya ha sido alterada. "En caso de que pueda volver este verano - para el Mundial-, va a ser una vuelta exprés para intentar, en el mejor de los casos, salvar el año. Porque para nada vamos a cumplir los objetivos establecidos para esta temporada", indica un Asier que quiere que "esta situación amarga se quede en este año y no traspase al siguiente".

"Ya sea por lesión, ya sea por tener la cabeza en otros lados donde no tenía que tenerla. Todo eso es lo que más me ha dejado así, en lo que más he sufrido y por lo que más he tenido que llorar y aguantar. Todo por no hacer atletismo", concluye en la entrevista el navarro que, apoyado en sus "buenas compañías", ya está viendo la luz y quiere volver a ser la estrella que fue hace un año.