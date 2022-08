Un 2022 alucinante para el atletismo navarro

No hay ninguna duda de quién es el atleta navarro que ha revolucionado el mundo esta temporada. Se llama Asier y se apellida Martínez, pasó de un año a otro de atleta notable a sobresaliente y, cuando las expectativas ya empezaban a pesar sobre sus hombros, ha dado el salto hacia la matrícula de honor. El nombre del zizurtarra es ya una referencia popular mucho más allá del interés por el atletismo o incluso del deporte. Es difícil encontrar a alguien que no haya vibrado con sus carreras, no se haya emocionado con sus gestas o haya soñado con él para verle subirse a un podio inverosímil. El joven campeón de Europa y bronce mundialista es ya un icono y lo mejor que le ha podido pasar al atletismo navarro en la mejor época de su historia.

Porque el nombre de Asier es el que lidera el trabajo realizado por atletas, técnicos, clubes y federación, pero, detrás del brillo de la luz del atleta de Nike hay una retahíla de hombres y mujeres que han consolidado el crecimiento del atletismo foral como uno de los mejores del país.

La temporada de atletismo dio pistoletazo de salida en enero con la temporada de pista cubierta, que ya dio indicios de lo que iba a ocurrir en un 2022 antológico en el que no ha habido una semana sin noticias positivas.

EL INICIO DEL 7 DE ENERO

El módulo Patxi Morentin de Zizur fue el escenario en el que Asier Martínez dio comienzo a la mejor temporada de su vida. Quienes fueron testigos de su primera actuación en su casa, todavía con límites de aforo y sin apenas preparación en las piernas, ya se dieron cuenta de lo que el atleta estaba dispuesto a realizar este año. Voló sobre la recta azul de Ardoi y marcó 7.65 en los 60 vallas. Un espectáculo para la vista.

En la temporada indoor, que Asier utiliza claramente y sin tapujos para preparar el aire libre, se proclamó campeón de España y rebajó su récord navarro (absoluto y sub-23) que tenía en 7.60 para dejarlo en 7.56 (lo ha hecho tres veces) y luego en 7.55 (en dos ocasiones). Fue cuarto en el Mundial de Belgrado y mostraba sus credenciales para un verano que se preveía apasionante, pero no tanto como finalmente ha sido.

Cuando todavía no se conocía la apoteosis que estaba por venir, Asier empezó a asomarse por Europa con su debut en la Diamond League, la competición por excelencia de los mejores mítines del mundo. Fue en Birmingham, en mayo, y fue un primer aviso: fue tercero, con 13.32. Estaba claro que no le asustaban los grandes escenarios.

ORO NACIONAL, PARÍS Y OSLO

Ganar el campeonato de España absoluto se aventuraba como un cumplimiento de expediente para uno de los atletas más fiables del momento. Y lo hizo, claro. Oro nacional, el segundo, con 13.29 en la final y unos 13.15 estratosféricos en la semifinal que no valieron por un ligero viento nulo a favor (+2,2), pero indicaban muchas cosas.

La leyenda se iba fabricando en torno a Asier. Fue invitado a dos nuevas citas de la Diamond League, la primera de ellas el 17 de junio en Oslo, donde fue segundo tras el líder del año, Devon Allen, a quien sopló el cogote. Corrió en 13.30. El mismo tiempo realizó en la semifinal de París, que ganó, aunque en la final tuvo quizá la única carrera fallida de su modélica temporada. Aprendizaje, porque como Asier repite, los errores en grandes escenarios le curtían y le hacían ser mejor. En ese caso, saber cómo bregarse frente a un rival que mete el codo y trata de descolocarte.

El resto de la temporada de Asier se enfocó en dos citas magnas que llevaban en su cerebro desde aquella carrera del 7 de enero. Primero, el Mundial, segundo, el Europeo, con una diferencia de menos de un mes. De locos.

El discípulo de François Beoringyan acudió a Eugene como aspirante. Los favoritos eran otros. La final, el objetivo. Mucho gallo, pocos puestos de premio. Los metales, ni en los mejores sueños. Pero Asier Martínez se ha dedicado a destrozar cualquier pronóstico carrera a carrera. Y, acompañado por la fortuna de la caída uno a uno de varios rivales, se colgó un bronce impensable. El tercer mejor vallista del mundo. Batió su marca y, por tanto, el récord de España sub-23 y los navarros absoluto y sub-23: 13.17.

Y, ya más reciente, el oro Europeo. La gloria absoluta. Otro triple récord, 13.14. La fama, el cariño de su tierra. La adoración. Solo le queda un paso para dar cierre a un año maravilloso: la final de la Diamond League en Zurich, el día 7 de septiembre. Y después, asimilar la barbaridad que ha hecho. Y descansar.

CLAVES

1 Debut en Zizur en enero. El 7 de enero, primer prueba del calendario navarro, Asier sorprendió con una carrera veloz en el módulo Patxi Morentin de Zizur. En casa, voló en 7.65 en los 60 vallas.

2 Oro nacional ‘indoor’, cuatro del Mundial. El zizurtarra cumplió pronósticos al ser campeón de España bajo techo y en el Mundial de Belgrado fue cuarto. Un adelanto de lo que iba a pasar en verano.

3 Estreno brillante en la Diamond League . En su primera incursión en la mayor cita de mítines de atletismo, brilló en Birmingham, Oslo y París. Codearse con los más grandes no le intimidó.

4 Escalada triunfal hacia la gloria. El oro absoluto conseguido en Jerez fue la antelación de los dos grandes campeonatos marcados en rojo en el calendario: el Mundial y el Europeo. Su medalla de bronce en Eugene y el oro en Múnich ya son historia del deporte navarro.

126 récords y 47 medallas, el balance de una temporada sin precedentes

La brillantez del atletismo navarro no se reduce a la histórica aportación de Asier Martínez. nada menos que 126 récords se han amasado esta temporada ya finalizada, con un balance excelente de 47 medallas en todas las categorías.

Si la pasada campaña ya había sido histórica con los 98 registros pulverizados, lo de este curso es digno de estudio. Las marcas que han rebajado los atletas navarros son 126, sumando las 65 logradas bajo techo a las 61 del aire libre. De ellas, 32 han sido absolutas, y las 94 restantes en categorías inferiores.

En enero, cayeron 21; en febrero, 24; en marzo, 20; en abril, 22; en mayo, 20; en junio, 12; y en julio y agosto, ya centradas las competiciones en los Mundiales y Europeos, 4 y 3, respectivamente, la mayoría de ellas, de Asier en estos grandes eventos.

Además, se consiguieron durante los 8 meses de la temporada atlética 47 medallas: 17 fueron indoor y 30 han llegado en la campaña al aire libre. Diecinueve han sido de oro, 6 de ellas absolutas, de nuevo con Asier arrasando: logró el título nacional indoor, el de aire libre y el europeo, a lo que sumó el bronce mundial.

El resto de títulos nacionales absolutos de 2022 han recaído en Maitane Melero, campeona de España de 10 km en ruta y de 10.000 en pista; June Kintana, oro en disco lanzamientos de invierno y en el nacional absoluto; y Manu Quijera, también doble campeón absoluto en jabalina.

Brillante también fue la temporada de Carmen Riaño, que atesoró dos oros en el nacional sub-23, en 3.000 obstáculos y 5.000 m y ha coleccionado un sinfín de récords. Ocho marcas ha batido este año, entre absolutas y sub-23, en las dos distancias anteriores y la milla.

Otro obstaculista logró también el oro nacional sub-23, Estanis Ruiz, que logró la mínima europea y solo el potencial español en la distancia, con tres atletas por delante, le impidió estar en Múnich.

En la cita europea no estuvo Iker Alfonso, a pesar de estar dentro de los puestos de ranking que daban derecho a acudir a la ciudad alemana. El vallista estuvo entrenando más de un mes en solitario sin que nadie le avisara de que no iba a ser convocado.

El enorme malestar generado entre los atletas por la convocatoria para el Europeo, en la que se dejó en la cuneta a siete deportistas, entre ellos a Iker, ha sido la gran sombra de una temporada para enmarcar.