Larrabide amplía fronteras con un memorial internacional

Ver a los mejores atletas navarros, buena parte de la élite nacional y algunas figuras internacionales vale mucho, pero no cuesta dinero. Por lo menos, no le va a costar a aquellas personas que acudan el viernes, de 17:00 a 21:00, a Larrabide a presenciar en directo el Memorial José Luis Hernández, ahora denominado Pamplona Challenger tras subir de categoría en esta octava edición, mejoría avalada por World Athletics gracias al notable incremento destinado a los premios por parte del club organizador, el Grupompleo Pamplona Atlético. De esta forma, los atletas participantes buscan en Pamplona puntos para el Mundial de agosto en Budapest, algo sin precedentes en Navarra.

El evento fue presentado este martes por el presidente del club, Pablo Branchi, y los navarros Iker Alfonso y Nerea Bermejo, vallista que competirá en 200 lisos, la saltadora de altura gallega Saleta Fernández, que se entrena a las órdenes de François Beoringyan, Harlyn Pérez y la pertiguista puertorriqueña Viviana Quintana.

LAS PRUEBAS DESTACADAS

Además de Puerto Rico, Cuba y China, habrá en Pamplona atletas de países como Ecuador, Marruecos, Colombia, Brasil, Escocia, Francia, Rusia, Chile y Turquía.

También se espera una gran carrera de 800 masculino, con la presencia de un atleta sub 1:45, el marroquí Elhassane Moujahid (1:44.96), semifinalista en el Mundial de Oregón el año pasado. Además, están inscritos otros siete hombres por debajo del 1:50, entre ellos Mohamed Attaoui, que es especialista en 1.500, distancia en la que lidera el ranking nacional de 2023, y aspira a estar en Budapest. La representación navarra más destacada en este carrerón corre a cargo de Rubén Mendieta y Unax Chocarro.

En el triple salto sobresale la figura del cubano Cristian Nápoles, que tiene una marca de 17,34. Los hermanos Quijera no faltarán en la competición de jabalina. Además de Manu y Nico, hay otros dos atletas con más de 80 metros como marca personal.

En los 100 vallas, Teresa Errandonea le da nivel nacional a la prueba, en la que compiten dos cubanas con mejor marca que ella. Lo mejor de la altura femenina estará en Larrabide, con Saleta Fernández, Jennifer Rodríguez y Una Stancev y en martillo sobresale la plusmarquista española, Laura Redondo.

Pablo Branchi, presidente del Grupompleo: “Subir el Memorial de categoría ha tenido un efecto llamada”

“Subir el Memorial de categoría ha tenido un efecto llamada importante para atletas de nivel. Hemos subido un par de peldaños en todos los sentidos. Era un esfuerzo que había que hacer. Nos hemos planteado cobrar, pero lo mantenemos gratuito porque queremos que se llene”



Saleta Fernández, saltadora de altura gallega: “Espero que haya una buena competición”

“Hemos conseguido un buen cartel de atletas internacionales. Con la subida de categoría, les sirve para conseguir las mínimas. En mi caso, es principio de temporada y no estaré en mis marcas, pero espero que haya una buena competición”



Viviana Quintana, pertiguista puertorriqueña: “Vengo para progresar por el nivel que hay en Eurpopa”

“Estoy aquí invitada por Alexandre Navas para preparar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Venimos para progresar por el nivel que hay en Europa, con contrincantes mejores que yo”



Iker Alonso, vallista navarro: “Voy a intentar bajar de la barrera de los 50”

“La temporada de verano ha empezado muy bien y he mejorado mi marca personal. Estoy con ganas de encarar estos meses con competiciones de alto nivel. Voy a intentar volver a mejorar mi marca aquí y ante la gente de casa. Y si se puede bajar de la barrera de los 50, mejor. Es más psicológica por lo que dice todo el mundo. Son números y yo los intento mejorar”.



Nerea Bermejo, vallista y velocista navarra: “Espero volver a mis mejores marcas”

“Voy a hacer el 200 aunque mi prueba es el 400 vallas. Intentaré dar mi mejor versión que este año aún no he conseguido porque he tenido algunas lesiones. El año pasado fue el peor desde hace tiempo, pero le estamos dando la vuelta poco a poco, aunque cuesta bastante. Espero armarme de valor y volver a mis mejores marcas. Hay muchas chicas que están corriendo mucho”.