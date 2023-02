La Federación Navarra de Fútbol pide que Larrabide "siga siendo un espacio que albergue a todos los deportistas y no a unos pocos"

La Federación Navarra de Fútbol ha afirmado que la construcción de una pista cubierta de atletismo en Larrabide supondría eliminar el campo de fútbol y el trinquete y defendido que este centro "siga siendo el espacio que albergue a todos los deportistas y no sólo a unos pocos, y sobre todo cuando va en detrimento de otras modalidades deportivas como son el fútbol y la pelota, pues la práctica deportiva va en beneficio de todas y todos los navarros".

La Federación de Fútbol ha señalado en un comunicado que Larrabide es "una instalación pública orientada a la formación de deportistas de rendimiento en Navarra a través de programas de tecnificación y selecciones y que está diseñado para la práctica deportiva en general". "De hecho, es una instalación que acoge a varias modalidades deportivas, algo que es un ejemplo a seguir", ha apuntado.

La Federación de Fútbol ha asegurado que para esta entidad Larrabide es "una instalación de vital importancia, dado que no contamos con campos de fútbol y pabellones de fútbol sala en propiedad en los que poder llevar a cabo los entrenamientos de nuestras selecciones territoriales (tanto de campo como de sala y tanto masculinas como femeninas) así como los entrenamientos de nuestros colegiados y colegiadas". "De hecho, nos amoldamos a los horarios disponibles, lo que no nos importa, pues al final prima la formación, tanto deportiva como en valores, de todas y todos los seleccionados para poder participar de una selección navarra de fútbol y fútbol sala, así como la adecuada preparación de los colegiados que cada fin de semana practican lo que más les gusta, el arbitraje", ha explicado.

La Federación de Fútbol ha añadido que "ya no sólo son nuestras selecciones y nuestros colegiados los que se pueden ver afectados por esta decisión, ya que hay clubes de fútbol y fútbol sala navarros que tampoco cuentan con instalaciones deportivas propias y cada fin de semana deben buscar ese espacio en el que poder señalar el partido de su competición en Larrabide, espacio que les da vida para que todos sus equipos puedan competir pero al igual que su propia federación, ya no sólo competir, pues además practican un deporte, inculcan valores, fomentan el trabajo en equipo, etc.".

La Federación de Fútbol ha asegurado que entiende "las necesidades que tiene la Federación de Atletismo, pero no es la única federación navarra con necesidades de instalaciones, y es por ello por lo que también apelamos al sentido común para que una instalación como el CTD Larrabide siga siendo el espacio que albergue a todos los deportistas y no sólo a unos pocos, y sobre todo cuando va en detrimento de otras modalidades deportivas como son el fútbol y la pelota, pues la práctica deportiva va en beneficio de todas y todos los navarros".

La entidad finaliza su comunicado dando las gracias por "la gestión tan impecable que se está haciendo por parte de los gestores de CTD Larrabide".