Manu Quijera, lanzador de diamante

La DL se reanuda en Silesia tras el parón del Mundial. En esta ciudad de Polonia inaugura sus actuaciones en esta competición Manu Quijera. El lanzador de Zulueta conoció este jueves 28 de julio que está dentro de los participantes del evento de jabalina de esta cita que tendrá lugar el sábado 6 de agosto.

Es sin duda un gran premio para el pequeño de los Quijera, que terminó el 17º del mundo en Eugene, pero se quedó con la rabia de no alcanzar sus últimas marcas y haberse colado en la final de doce, donde bastó un registro de 80,03.

ASIER NO IRÁ A MÓNACO

Asier Martínez ya se ha incorporado al trabajo tras su tremendo éxito en el Mundial. Apenas descansó dos días a su regreso a casa y esta semana ya estaba a las órdenes deen. La temporada no sólo no ha terminado para él, sino que quedan un reto muy importante: refrendar su bronce decon una buena participación en Múnich, donde ya acudirá con vitola de estaraunque no le guste serlo.