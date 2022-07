Manu Quijera: "Éste es el día que esperas toda tu vida"

Los ecos de la histórica actuación de Asier Martínez en el Hayward Field de Eugene todavía no se han disipado. El de Zizur regresa en la tarde de este jueves 21 de julio a casa. Primero llegará en avión a Madrid y, tras una recepción, emprenderá viaje a Pamplona en el tren Alvia. Se espera que esté en la estación a las 18:28 y que el recibimiento sea gordo. Testigo en la grada de la gesta de su compañero y siguiente navarro en entrar en liza, Manu Quijera , calienta ya motores para lo que para él ya es un sueño, ser competitivo en el Mundial. La cita del de Zulueta también hará trasnochar a la afición navarra. El grupo A de la jabalina comienza en la madrugada del jueves al viernes a a las 2:05 hora peninsular española, el B, a las 3:35. Si lo consigue, la final será la madrugada del sábado al domingo (3:35). en eltodavía no se han disipado. El deregresa en la tarde de este jueves 21 de julio a casa. Primero llegará en avión ay, tras una recepción, emprenderá viaje aen el tren Alvia. Se espera que esté en la estación a las 18:28 y que el recibimiento sea gordo. Testigo en la grada de la gesta de su compañero y siguiente navarro en entrar en liza,calienta ya motores para lo que para él ya es un sueño, ser competitivo en el. La cita del detambién hará trasnochar a la afición navarra.comienza en la madrugada del jueves al viernes a a lashora peninsular española, el B, a las. Si lo consigue,

Ya ha tenido oportunidad de estar en el estadio. ¿Cuál es su impresión?

Como espectador, es una auténtica pasada. Tengo ganas de competir ya.

¿Y cómo se encuentra?

Vienes siete días antes para aclimatarte, y conforme va llegando el día el hormigueo empieza a florecer -sonríe-. Llego con ganas, en buen momento, estoy bien y no queda mucho por decir, sino que hay que competir y darlo todo.

¿Su primera toma de contacto con la zona de lanzamientos?

Lancé el domingo por primera vez. Los primeros días eran para hacer algo de ejercicio y habituarnos al ritmo. La zona es muy chula. Me gustó la técnica que hice. Aún estaba un poco fatigado físicamente, pero me salieron buenos lanzamientos y me fui con una idea clara de la competición. Así que me fui con una buena sensación de esa toma de contacto. Ahora toca esperar al día D y que esas sensaciones que tuve entrenando las pueda replicar en la competición.

Su sueño de estar en el Mundial ya se ha cumplicado, pero ¿con qué se volvería feliz?

Éste es el día que esperas toda tu vida cuando haces atletismo. Pero ya que estás aquí, quieres algo más, ser competitivo y aspirar a todo. El objetivo de la final está difícil, porque es cara, pero siempre está bien tener un objetivo ambicioso. Creo que se puede conseguir. No digo que sea fácil ni que lo vaya a hacer, pero se puede.

El corte para la final son los 12 mejores de los 32 participantes en total. ¿Cómo están sus rivales?

Hay 5, 6 o 7 con más de 85 metros. Pero luego, la mayoría estamos entre 81 y 85. Creo que la calificación va a estar muy igualada y, salvo los destacados, se van a decidir los puestos por centímetros. Ahí va a estar la pelea.

¿Así que nos recomienda pernoctar?

Ja, ja. Pues sí. Yo creo que puede merecer la pena y por lo menos tener esa ilusión de que estar en la pelea.

¿Qué le parece lo que ha conseguido Asier Martínez, el otro navarro en Eugene?

Es una pasada. No me sorprendió del todo. Era complicado a priori porque los americanos estaban muy fuertes, y algún jamaicano también. El objetivo era pasar a la final y, una vez allí, ver qué pasaba. Pero se le vio muy bien. Cuando se lesionó el jamaicano (Hansle Parchment, que no pudo correr la final) y el americano hizo nulo (Devon Allen), dos de los favoritos a ganar, hicimos cuentas y dijimos que podía ganar medalla.Y así fue. Asier es muy regular, muy seguro, nunca falla. Fue un alegrón y se vivió con mucha intensidad por parte del equipo español y por mi parte. Fue muy, muy chulo.