Se acabó: la letra de la icónica canción de María Jiménez

carrera repleta de éxitos y reconocimientos. El pasado jueves 7 de septiembre falleció a los 73 años la cantante, bailaora y actriz María Jiménez . En su casa de Triana y acompañada por sus seres queridos, dejó en el recuerdo de todos una

Hace ya casi cincuenta años, en 1976, salió al mercado su primer disco que contenía estilos tan variados como rumbas, tangos, bulerías, boleros e incluso rancheras. Pero no fue hasta un año después que vio la luz su canción más conocida que la erigía como una mujer progresista que luchaba en contra del maltrato contra las mujeres. Hablamos, por supuesto, de su éxito ‘Se acabó’ y de su letra tan inspiradora.

LETRA COMPLETA DE ‘SE ACABÓ’

Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste

Y ahora, ¿qué quieres conmigo? Si tú para mí, no existes (Olé)

Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño

Solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años

Se acabó

Porque yo me lo propuse y sufrí

Como nadie había sufrido y mi piel

Se quedó vacía y sola

Desahuciada en el olvido y después

De luchar contra la muerte, empecé

A recuperarme un poco y olvidé

Todo lo que te quería y ahora ya

Y ahora ya, mi mundo es otro

Tú no me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude

Cuando te necesitaba, yo jamás a ti te tuve

Ni te quiero ni te odio, quiero ver que me comprendas

Que eres uno más de tantos, que yo nunca conociera

Se acabó

Porque yo me lo propuse y sufrí

Como nadie había sufrido y mi piel

Se quedó vacía y sola

Desahuciada en el olvido y después

De luchar contra la muerte, empecé

A recuperarme un poco y olvidé

Todo lo que te quería y ahora ya

Y ahora ya, mi mundo es otro

Y ahora ya, mi mundo es otro

Y ahora ya, mi mundo es otro

Y ahora ya, mi mundo es otro

Y ahora ya, mi mundo es otro