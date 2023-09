Música El programa Kultur finaliza este fin de semana en Alsasua, Roncesvalles, Urroz-Villa y Ribaforada Cierran la programación Miguel Talavera and The Sultans of Swing Band, In Tempore Abesbatza, The Soulbraker Company y Lemon Y Tal











Ampliar CEDIDA Diario de Navarra El programa musical y escénico Kultur 2023 cerrará su temporada este fin de semana con una serie de eventos musicales y culturales en Altsasu / Alsasua, Orreaga / Roncesvalles, Urroz-Villa y Ribaforada. El viernes 8 de septiembre, a las 20:00 horas, en la plaza de los Fueros de Alsasua, se llevará a cabo un concierto especial a cargo de Miguel Talavera & The Sultans of Swing Band, que ofrecerá un espectáculo dedicado exclusivamente a la música de Dire Straits, con su distintivo estilo personal. Al día siguiente, sábado 9 de septiembre, el edificio medieval de Itzandegia de Orreaga / Roncesvalles acogerá a las 19:00 horas un concierto de la banda especializada en música coral contemporánea In Tempore Abesbatza. La programación de Kultur continuará ese mismo sábado, con una cita en la plaza El Ferial de Urroz-Villa a las 20:30 horas, donde se podrá escuchar el rock psicodélico actual de la banda The Soulbraker Company, que se encuentra inmerso en la gira de su vigésimo aniversario. Para culminar la programación, el conjunto musical Lemon y Tal se presentará con un concierto en la calle Caballeros Templarios de Ribaforada el próximo 10 de septiembre a las 20:00 horas. Originalmente programado para el mes de julio, diversas circunstancias exigieron que el concierto tuviera que ser pospuesto hasta esta nueva fecha. Por otro lado, la jornada del sábado 9 de septiembre en Orreaga / Roncesvalles tendrá lugar una visita a la Real Colegiata de Rocesvalles a través de un juego de pistas a las 11:00 horas, de 50 minutos de duración. LAS BANDAS Los Sultanes del Swing Band, encabezados por Miguel Talavera, nos sumergen en una experiencia musical única en su presentación en el escenario de Kultur. Su espectáculo monográfico sobre la música de Dire Straits se destaca por su estilo personal y su dedicación apasionada a la ejecución de las canciones. Desde 1999, han llevado su homenaje a Dire Straits a lo largo y ancho del país, convirtiéndose en pioneros en esta travesía musical. En 2023, celebran el 45 aniversario del icónico álbum homónimo de la banda británica, prometiendo una actuación llena de nostalgia y talento. In Tempore Abesbatza, bajo la dirección y composición de Carlos Etxeberria Alonso, es una agrupación dedicada a la música coral contemporánea. Esta destacada formación cuenta con un coro de alto nivel, solistas de renombre y un conjunto instrumental compuesto por músicos reconocidos, quienes también son activos en Ensembles y orquestas, así como docentes en el ámbito musical. Desde su establecimiento en 1955, In Tempore Abesbatza ha recorrido un extenso camino, incluyendo actuaciones fuera de Navarra y en el extranjero, lo que ha enriquecido su repertorio y consolidado su experiencia y trayectoria. En la actualidad, The Soulbreaker Company lidera la escena del rock psicodélico con su vigésimo aniversario y una gira que recorre la geografía peninsular, repasando canciones de todos sus álbumes. A pesar de algunos cambios en la formación a lo largo de los años, la banda se encuentra en una posición destacada en el panorama musical. Aunque miran hacia atrás en su carrera, no se limitan a ello, The Soulbreaker Company tiene planes de lanzar un nuevo álbum en el futuro, el cual promete incorporar elementos familiares y enfoques inéditos, manteniendo siempre su compromiso con la calidad. Esto los ha convertido en un nombre clásico en la escena underground peninsular, y sus actuaciones en vivo son aclamadas tanto a nivel nacional como internacional. La agrupación Lemon y Tal, originaria de Pamplona, ha acumulado, desde su fundación en 2018 por Beatriz Tubía y Gorka Garcia, más de 200 conciertos y ha consolidado su posición en el mercado musical con canciones que se han convertido en auténticos clásicos, como "Hoy es hoy", "Aire", "Nuestra generación", "Cicatrices de la realidad" (interpretada junto a Amaia Romero) y su versión de "La Llorona". A lo largo de su trayectoria, Lemon y Tal ha experimentado un crecimiento en términos de miembros, pasando de ser un dúo a un trío y, finalmente, a contar con seis músicos en el escenario. Su estilo contagioso combina elementos de música pop, folk e indie, ofreciendo al público ritmos festivos y alegres. ETIQUETAS Música

