Diez citas que no debes perderte este fin de semana en Pamplona y Comarca

VIERNES Y DOMINGO, MÚSICA

Ópera 'La Bohème’, de Giacomo Puccini. Baluarte. 19:30 h. . Entradas: 35, 50 y 66 €. Baluarte Joven 28, 40 y 53 € durante todo el periodo, 11, 15 y 20 € desde 3 días antes.

Orquesta Sinfónica de Navarra y Coro Lírico de AGAO, bajo la dirección del maestro Ivan López Reynoso. Con la Escolanía del Orfeón Pamplonés. ‘La Bohème’ es para muchos la mejor ópera de Giacomo Puccini y, sin duda, uno de los títulos líricos más aclamados y más interpretados en todos los escenarios del mundo. Puccini reflejó la bohemia de París de principios de siglo XX y construyó una historia universal haciendo un retrato de la juventud a través de las ilusiones, sueños y esperanzas de un grupo de bohemios. La puesta en escena de Emilio Sagi traslada la acción al París de los años sesenta del siglo XX y muestra la intensidad intemporal de la obra de Puccini. Los amores y desventuras de Mimí y Rodolfo, Musetta y Marcello, volverán a emocionarnos a través de las voces de un elenco de cantantes españoles de primer orden.

VIERNES, DANZA

María Pagés: ‘Paraíso de los Negros’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Protagonizada por la gran bailaora y coreógrafa María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022.b Esta obra indaga de una forma introspectiva a través de la danza, el cante, la prosa y la música, en torno a los conflictos y tensiones que habitan en uno; eso que nos lleva a sentirnos enclaustrados o confinados dentro de nuestro propio ser. La negritud es aquí un eco cómplice donde retumban esos límites y limitaciones humanas que nos encontramos. Federico García Lorca, Carl Van Vechten, Léopold Sédar Senghor o Nina Simone son algunos de los autores que inspiran este espectáculo. Una producción del Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada en coproducción con la Fundación María Pagés y Festival Grec de Barcelona. Entradas: 24, 19 y 8 €.

VIERNES, MÚSICA

Naxker. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Entradas: 4 € taquilla, 3 € internet.

Intérpretes: Karmele Gurbindo, Ainhoa García, Nerea Arrasate, Jaione Baraibar, Aritz Martín. Esta formación musical nació en agosto de 2022 en Atarrabia con la intención de crear una banda compuesta en su mayoría por mujeres. Aunque aún están a la búsqueda de un estilo propio, escuchándoles queda clara su influencia del universo post-punk. En su repertorio encontramos canciones de grupos como Belako, Shego, El Mató a un Policía Motorizado o Hofe.

VIERNES, MERCADO

Mercadillo de San Blas. Plaza de San Nicolás.

Este viernes vuelven los puestos de venta de roscos y dulces a la plaza de San Nicolás y la calle San Miguel, por la celebración de San Blas. Los 21 puestos del tradicional mercadillo ofrecen sus productos de 9 de la mañana a las 20.30, entre ellos, roscos, tortas, dulces, pastas y caramelos. La procesión recupera el recorrido original, a partir de las 9.45, seguida de una misa y la bendición de los alimentos, con participación de miembros de la Corporación municipal. Por la tarde, los dantzaris de Duguna ofrecerán la soka-dantza en el entorno de la iglesia de San Nicolás. Los puestos de venta de dulces se ubicarán en la plaza de San Nicolás y en los porches que rodean el templo, desde el paseo de Sarasate hacia la calle San Miguel, como en los años anteriores a la pandemia. Los productos se presentarán protegidos y debidamente envueltos o envasados. No está permitida la venta de pan ni productos con nata o crema pastelera. En cuanto a otras tradiciones, a las 19.30, los miembros del grupo municipal de danzas Duguna-Iruñeko Dantzariak interpretarán la soka-dantza en la plaza de San Nicolás. Los dantzaris ejecutarán esta coreografía tradicional emparentada con las danzas en cadena, branles y farandoles que se bailan en el sureste de Europa desde, al menos, el final de la Edad Media y cuya evolución regional ha dado lugar a tradiciones coreográficas locales.

SÁBADO, TEATRO

‘Muchos amigos negros/Lagun beltz asko’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Entradas: 10 €.

Con Ados Teatroa. “Es tarde. Ni un alma por la calle. Es un bar cualquiera a punto de cerrar. Dentro, el dueño y su mejor amigo se toman la última. Parecen muy amigos, pero los dos se esconden secretos y traiciones. De pronto, un migrante que está perdido llama a la puerta y pide que le dejen cargar el móvil para llamar a su hija, en Londres. Sin su móvil no puede comunicarse con ella ni proseguir su viaje. Los dos amigos dicen querer ayudar, pero no entienden al migrante. Conforme pasa el tiempo, la situación creada va abriendo grietas en la relación de amistad y estalla el conflicto. Al final de la noche, la versión que contarán a la policía es un clásico: el migrante no tenía papeles, entró avasallando, les atacó, quería robarles. Ellos sólo querían hacerle un favor. Aquí no somos racistas…”.

SÁBADO Y DOMINGO EN FAMILIA

‘El viaje de un donut’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 18 h. Con Dopamina Teatro. A partir de 6 años. Entradas: 7 € (Grupos a partir de 5 personas: 6 €).

Todo el mundo sabe que consumir demasiado azúcar es malo. ¿Pero quién ha visto, cómo reaccionan las neuronas en el cerebro, las células en el estómago, o las vellosidades intestinales ante la llegada de un bocado de donut? Esta comedia no solo te permite ver y aprender sino también vivir, inquietarte y entusiasmarte con un proceso que pasa a diario en nuestro cuerpo. Acompaña al donut en el apasionante viaje a través del sistema digestivo y vive con él múltiples aventuras, descubrimientos y luchas. Una pieza absurda ya la vez tan real como la vida misma...

DOMINGO, TEATRO

‘¡Ay, Carmela!’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19. Una coproducción de Producciones Faraute y Pentación Espectáculos. Entradas: 22, 18 y 8 €.

Carmela vuelve una y otra vez. Vuelve su recuerdo contra el olvido. La evocamos para que su espíritu no se pierda en el cómodo mundo de la indiferencia. Vuelve a alertarnos, a gritarnos con su presencia que el huevo de la serpiente, que siempre ha estado ahí, se está rompiendo. Nuestro sueño de un mundo de tolerancia, de comprensión, de permisividad hacia lo diferente, de igualdad, de solidaridad, de justicia social se va resquebrajando y el mundo fascista de intransigencia, terquedad, obstinación, testarudez avanza tan incompresible como imparablemente. Carmela es nuestra memoria y nuestra culpa como lo es de “El Paulino” , el “cagón”. ¿A quién nos recordará? Pero ahí está Carmela con su verdad, su vitalismo, su pasión y su valentía. Carmela: ejemplo de amor hacía la vida y hacia los demás, valores que está dentro del alma de las buenas personas. Carmela: reivindicación de la bondad tan denostada en estos días. Carmela es divertida, brillante y descarada. Pura raíz, pura sangre. No piensa mucho, convive con los que la rodean, siente y padece. Un ser sin cultura, sin sofisticaciones, sin prejuicios que es carne viva, sensible al dolor de los demás. Y Carmela se sacrifica porque no puede vivir en un mundo podrido. “Pobre país que necesita héroes”. Y nosotros cogemos aire con la mayor alegría y profundidad posibles para volver a suspirar: ¡Ay, Carmela!.

DOMINGO, TEATRO

‘La Tarara/Tarara’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren, en Mutilva. 19 h. Con Hika Teatroa. Entradas: 6 €.

En pleno barrio de San Francisco (Bilbao) crece Rosa, una niña violinista que cree ver a Liszt y a otros compositores difuntos que le ayudan a tocar el violín. La Tarara, una mujer prostituta que trabaja la noche, la acompaña en la lucha contra sus fantasmas. Un texto con vocación de thriller sacudido por el temblor de la poesía.

DOMINGO EN FAMILIA

‘Una casa con Encanto’. Casa de Cultura de Burlada. 18 h. Entradas: anticipada 15 €, taquilla 16 €.

Tributo a la película ‘Encanto’. Un elenco de 8 intérpretes dan vida a los personajes de este espectáculo de Teatro Musical que contiene 8 canciones tributo a la película y cuatro canciones originales compuestas expresamente para esta función. Las canciones compuestas para esta versión de teatro musical tienen letras de Pepe Ferrer y Damián Costa,y la música compuesta por Antonio Laborda… Sinopsis: En lo alto de las montañas de Colombia hay un lugar llamado Encanto. Aquí, en una casa mágica, vive la extraordinaria familia Madrigal donde todos tienen habilidades fantásticas. La magia de Encanto ha concedido a cada miembro de la familia un don único. Todos han recibido su don menos Mirabel. Cuando descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, decide que ella podría ser la última esperanza de su excepcional familia...

DOMINGO EN FAMILIA

‘Kontukantari’. Auditorio Berriozar. 18 h. Títeres y música con La Enana Naranja. Entradas: 3 €.

Concierto de diez canciones infantiles en euskera, con títeres. En el repertorio se incluye: Txiki Txikia, Txakur bat, Kanuto, Txan Txibiri, Ran Rober Ran, Sorgina Pirulina, Baga Biga Higa, Ixil Ixilik, Itxasontzi baten, Ez goaz lanera y Gora ta gora beti. Con la ayuda de títeres que se convierten en protagonistas, Sandra y Botik revisan las canciones de siempre. Veremos a ratoncitos subiendo a un barco, a Txombo y Ziku que no quieren ir a trabajar, o a Nana y Granu comprando un perro en un mercado…