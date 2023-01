Ana de Armas, protagonista de los Globos de Oro 2023

Ana de Armas se ha convertido en protagonista de la noche gracias a su interpretación en Blonde, una película en la que encarnaba a Marilyn Monroe. Esta madrugada, cientos de estrellas del cine y la televisión han pasado por la alfombra roja de la 80 edición de los Globos de Oro. Aunque'Los Fabelman' y 'Almas en pena de Inisherin' han sido las grandes vencedoras de la noche se ha convertido engracias a su interpretación en Blonde, una película en la que encarnaba a Marilyn Monroe.

La actriz, que no ha conseguido llevarse el premio a Mejor Actriz en una película de drama al que estaba nominada, hizo entrega de los galardones a mejor actor y mejor actriz de reparto en comedia o musical. En la categoría masculina se llevó el Globo de Oro Colin Farrell, que no dudó en dedicar sus primeras palabras al recibir la estatuilla a Ana de Armas: "Ana, me ha parecido impresionante tu actuación", subrayó.

La actriz, que posó sola en la alfombra roja, estuvo acompañada durante la ceremonia por su pareja, Paul Boukadakis, con quien compartió confidencias y miradas cómplices durante toda la gala.

REUTERS

Ana de Armas ha lucido en esta gala un diseño firmado por Louis Vuitton en color negro con escote palabra de honor muy estructurado y cuadrado. La falda nace con volumen desde las caderas y termina con una delicada cola. Todo el frontal está adornado con un estampado deco y geométrico de tachuelas. En favor de que destaque el vestido, la actriz ha apostado por un peinado muy natural, con melena suelta lisa, y maquillaje igualmente sencillo y fresco que ha puesto el foco en la mirada a través de un delineado cat eye clásico.