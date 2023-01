Amaia cierra el festival Santaspascuas y la Navidad en el Baluarte: "En Pamplona siempre noto un cariño increíble"

entradas agotadas desde verano, pocos días después de salir a la venta, este sábado al escenario principal del Baluarte de Pamplona para desmentir un poco más el título de su gira y de su segundo disco, 'Cuando no sé quién soy'. La cantante navarra acaba de cumplir los 24 años y cada vez está más segura de quién es y de qué hace en este tour con el que por vez primera cruza el Atlántico para ofrecer conciertos en ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile. Será la guinda para el festival Santaspascuas de Con lasdesde verano, pocos días después de salir a la venta, Amaia Romero se subede Pamplona para desmentir un poco más el título de su gira y de su segundo disco, '. La cantante navarray cada vez está más segura de quién es y de qué hace en este tour con el que por vez primera cruza el Atlántico para ofrecer conciertos en ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile. Será la guinda para elde Pamplona , que arrancó con Carolina Durante a mediados de noviembre y que ahora se retira, junto a las bolas de Navidad y los espumillones, a esperar las Navidades del año que viene.

¿Buena manera de cerrar la Navidad cantando en casa?

Ya... Sí, me hace mucha ilusión, ya he venido hoy [por el jueves] a Pamplona. Tocar aquí me gusta muchísimo y me emociona un montón.

Si viene un día antes, ¿no ha tenido vacaciones largas para desconectar?

Sí que estuve en Navidades pero luego me volví a Barcelona para seguir trabajando y ahora he vuelto para el concierto.

¿Hay algún día de su vida sin nada de música?

Yo creo que todos los días está presente. Hay días en los que igual no canto pero siempre, siempre, cada día, escucho música.

¿Vive la Navidad con nostalgia?

Mira, justo me pillas [la entrevista es por teléfono] mirando en el ordenador fotos antiguas. Llevo un rato. Pero claro, las comidas familiares que tenemos en Pamplona siguen siendo con toda mi familia... es una nostalgia alegre, porque sigue siendo un poco lo mismo, aunque es verdad que va pasando el tiempo. Yo soy una persona muy nostálgica porque me gusta mucho recordar momentos, verme a mí de pequeña, a toda mi familia...

¿Los reyes se han portado bien?

Bastante bien. Me han traído un altavocito bluetooth pequeño para llevar en los viajes, unas zapatillas de estar por casa... Muchas cosas.

En Navidades también hace un poco de mamá noel, en su cumpleaños -3 de enero- de hace dos años regaló la jota dedicada al parque Yamaguchi y este año la versión en japonés. ¿El año que viene otra vuelta de tuerca?

Es verdad. El año pasado coincidieron las fechas de sacar la canción en mi cumpleaños y me pareció muy redondo porque justo esta canción que habla de Yamaguchi, de un parque de Pamplona, era un regalo no sólo para el público, sino para mí misma. Este año justo cumplía un año y me parecía divertido sacarla en japonés. Estoy muy contenta con el resultado.

Es que casi suena mejor, no?

¿Sí? ¿Te parece? La traducción la hizo una chica que se llama Mariko Ogura, una mujer japonesa que lleva viviendo en Madrid unos años. Cuando salió esta idea a mí me parecía una idea genial pero me daba miedo cómo iba a quedar, a ver cómo iba a sonar, pero la verdad que lo hizo increíble y aunque algunas rimas se pierdan un poco suena muy bonito.

¿Cómo lo han recibido en Japón?

Esta versión en japonés la he hecho un poco por la acogida que tuvo allí la canción en español, justamente, en Yamaguchi ciudad. Pusieron hasta una placa con un código QR para buscarme, y hemos estado también en contacto con el ayuntamiento de la ciudad. Así que ha sido un poco por eso también, por la relación que hemos forjado con los de Yamaguchi.

¿Cree que se podría llevar la jota a nuevos públicos y nuevas maneras como ha hecho, por ejemplo, Rosalía con el flamenco?

Todos los estilos musicales tienen recorrido para mezclarlos con otros y probar cosas, porque al final las posibilidades de hacer música y estilos diferentes son infinitas. Yo creo que sí.

O sea que no será su última jota.

No lo sé, por ahora no estoy preparando ninguna, pero me gustan mucho. Espero seguir haciendo música muchísimos años y probablemente no sea la última, no.

Aquí le vimos hace poco saliendo como sorpresa en el concierto de Rigoberta Bandini, estaría bien que ahora le devolviera la visita.

[Risas] No creo, es que ese concierto dio la casualidad que era 22 de diciembre y a mí ya me pillaba aquí, en Pamplona, y estaba la cosa que era mi ciudad. Pero ojalá Rigoberta venga en algún concierto a cantar.

¿Cómo fue aquel día?

Me lo pasé muy bien, además era en el Navarra Arena, que nunca había estado, y me gustó mucho. Al final Así bailaba es una canción muy tradicional que todo el mundo conoce y musicalmente a mí me parece preciosa, hicimos la versión por eso.

¡Antes había que ir de Pamplona a San Sebastián o Bilbao para ir a grandes conciertos y ahora empieza a ser al revés!

Ya, es verdad. Igual estos últimos años se ha puesto más de moda Pamplona, ¿no?

Hace unos años hizo un documental para Amazon Prime sobre “el año más crucial” de su vida, pero los que han venido después no han sido menos, ¿no? Este año le hemos visto atropellada en una campaña de la DGT, cantando ante 10.000 personas en el Low Fest, en una lona en Times Square..

La verdad que este año ha sido muy buen año. También ese documental hablaba del principio de mi carrera, de cómo empezaba a hacer las cosas, de la forma que tuve de encontrarme en el primer disco y los primeros conciertos. Pero es verdad que luego me han seguido pasando muchísimas cosas con las que estoy super feliz y super contenta.

Y super rápido todo.

Sí, sí. Sí tengo esa sensación pero quiero que siga así. En eso consiste también. Espero que sigan pasando muchas cosas.

¿El 2023 pinta bien?

Pinta bastante bien. No sólo voy a seguir dando conciertos, estoy haciendo música nueva, y voy a hacer también una serie con los Javis que se llama La Mesías, en la que voy a hacer de actriz por primera vez y tengo muchísimas ganas. He soñado con esto mucho tiempo, siempre me ha llamado la atención ser actriz y actuar delante de una cámara. Siempre me he sentido bastante conectada con ese mundo y aparte hacerlo con los Javis, que son amigos míos y confío muchísimo en ellos... La serie tiene una pinta increíble.

Se dice que en la serie se recrea a este peculiar grupo de hermanas, las Flos Mariae...

Bueno, los medios igual han llegado a la conclusión de que habla de eso pero en realidad no se dice en ningún momento que la historia vaya de eso.

¿Y su personaje?

No puedo decir nada pero me gusta muchísimo y me siento bastante conectada con lo que sé de él.

Con los Javis, por cierto, ya cantó una jota en 'Paquita Salas'.

Sí, es verdad. De hecho, a raíz de cantar y grabarla con ellos vino la idea de hacer una jota para el segundo disco. Me gustó mucho cómo me quedó, con esa producción de guitarra y voz solo, sencilla, y fue el primer paso para luego hacer la jota que salió de Yamaguchi.

En realidad con el cine tiene buena relación, también cantó en la última película de Félix Viscarret.

Sí. Aparte tanto con Félix, como con el compositor de la banda sonora de la película, Mikel Salas, conectamos mucho y nos llevamos muy bien. Estuvimos grabando la canción hace dos veranos en Navarra y fue un honor trabajar con ellos. La canción quedó super bonita. Estoy muy contenta con haber participado en la película, No mires a los ojos.

Al Baluarte vino en el 2019. Apareció rodeada de flores y acabó con el público ovacionándola en pie. ¿Cómo será la vuelta tres años y pico después?

El concierto forma parte de la gira de este segundo disco, que es Cuando no sé quién soy, y la mayoría de canciones forman parte de él. También cantaré alguna de las viejas y haré alguna versión, pero comparándolo con la gira anterior siento que he evolucionado bastante, cada vez me siento más cómoda en el escenario, mucho más segura que antes. Tengo muchísimas ganas de hacerlo en Pamplona porque está genial y lo hemos preparado muy, muy bien.

De las primeras veces que aparece en el archivo del periódico aparece de niña tocando en varios sitios y ponía ya cosas como “encandiló al público”.¿Siempre ha tenido a la gente a favor?

¿Sí? ¿Dónde?

Por ejemplo cuando actuó en el centro comercial Itaroa a los 13 años de edad.

¡Es verdad! Justo antes, en las fotos que estaba mirando en el ordenador, me han salido fotos de ese día. Ese día lo recuerdo con bastante cariño. Fue una de mis primeras veces que daba un “concierto”, que no sé si llamarlo así, pero recuerdo ese día con toda mi familia allí y es verdad que en Pamplona siempre... si es que es mi ciudad, ¡qué voy a decir! En Pamplona siempre noto un cariño increíble.