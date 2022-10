La obra de Rafael Moneo en su tierra

Un recorrido por el salón de actos del Archivo Real y General de Navarra supone un paseo entre dibujos, planos, fotografías y proyectos arquitectónicos, una sucesión de documentos que han sido rescatados de cajones y estuches que Rafael Moneo guardaba con celo en su estudio de Madrid. Todos ellos han cobrado vida en "Rafael Moneo en Navarra", la exposición retrospectiva que repasa su obra en Navarra iniciada en Tudela en los años 60 del siglo pasado.

Diario de Navarra

La exposición, comisariada por los arquitectos Belén Esparza, Curro Blasco y Sixto Marín, se ha inaugurado cuando el arquitecto ha cumplido 85 años. Tras su paso por la capital navarra, la muestra llegará a la Fundación María Forcada de Tudela a partir del 17 de febrero del próximo año.

RECORRIDO POR SUS OBRAS

Rafael Moneo en Navarra es fruto de una ilusión compartida por los propios comisarios y otros compañeros de profesión que se pusieron en contacto con instituciones de Pamplona y Tudela para presentar su propuesta. “Nos juntamos con entusiasmo para cumplir una deuda que tiene esta tierra con Rafael Moneo, que era realizar una exposición del conjunto de su obra a lo largo de la geografía navarra y su dilatada carrera”, explicó Belén Esparza.

Centrada en la vida y obra del arquitecto navarro, una de las figuras de mayor proyección internacional del último medio siglo español, la muestra propone un viaje profesional y humano por la trayectoria de Moneo que se inicia con su infancia en Tudela y continúa con los trabajos realizados en Navarra a lo largo de seis décadas de creación. Los proyectos corresponden a obras realizadas en Tudela como el edificio de viviendas en la calle Eza (1965-1966), las Escuelas Públicas Elvira España (1966-1971), la Casa Añón (1974-1976), la Real Casa de Misericordia (1983) o el proyecto de la Casa de Cultura en el antiguo convento de San Francisco (2003-2010). Respecto a Pamplona, la exposición muestra la Plaza de los Fueros (1970-1975), el Archivo Real y General de Navarra (1995-2003) y el Museo Universidad de Navarra (2008-2014). Otros proyectos son la Bodega de Arínzano (1991-2002) o un desconocido trabajo que presentó de la Hospedería de San Miguel de Aralar (1965).

DIBUJOS A LÁPIZ

La precisión con la que Rafael Moneo realizó cada uno de sus trabajos en los años 60 se muestra en unos dibujos originales a lápiz sobre papel sulfurado ejecutados por el arquitecto. Unos diseños en papel, de aspecto frágil, pero trazo preciso que evidencian la importancia que el dibujo ha tenido en su trayectoria profesional. “Cuando viajamos a su estudio en Madrid y vimos la calidad y sensibilidad de esos trabajos, se hizo patente que fuesen sus dibujos los que hablasen y contasen la arquitectura”, indicó la comisaria.

Su perfil más personal también está presente en la muestra. Fotografías, reseñas, entrevistas y documentación personal cedida por el propio arquitecto permiten trazar la semblanza biográfica de Rafael Moneo, desde su nacimiento en Tudela, su infancia, juventud, formación e inicios profesionales, hasta 1996, año en el que se le concedió el Premio Pritzker de Arquitectura. “Sus padres habían atesorado muchos recuerdos entrañables de su hijo. Había que enseñar la realidad de una persona que ha nacido en Tudela en la época de la guerra y que ha llegado a conquistar el mundo de la arquitectura”.

Considera que ciertas palabras han caído en el olvido para hablar de sentimientos, como ocurre con el privilegio, la gratitud y la emoción. Pero Rafael Moneo quiso rescatarlas este viernes para expresar como se siente ante la exposición. “Lo mejor que uno puede hacer es sentirse agradecido, aflora la gratitud, que es también un modo de querer a los demás. También es un privilegio haber nacido en una comunidad que me ayudó a poner en marcha mi carrera como arquitecto. Y no he podido dejar de emocionarme al encontrarme con los dibujos de algunas obras de aquellos años 60. Este cariño que me han mostrado es un cariño recíproco”.

Reconoció que algunos de los proyectos realizados en Navarra le han dejado una huella más profunda, como la ampliación de la plaza de toros de Pamplona. “ Significó mucho para mí porque fue importante, mucho más que los trabajos domésticos que había hecho hasta entonces”, si bien añadió que todas las obras son importantes para él. “Lo más a lo que puede aspirar un arquitecto es que una obra tenga el valor de convertirse en algo que se siente como anónimo”.

Además de su obra arquitectónica, la exposición muestra el perfil más personal y familiar de Moneo. “Me he reencontrado con buena parte de lo que ha sido mi pasado, esos años que van desde la adolescencia a la juventud y lo que es el inicio de una carrera” y recordó el orgullo con que su padre siguió sus primeros años profesionales. “Aquí se presentan muchos de los papeles que guardaban mis padres y la exposición no hubiera podido presentarse así si uno no hubiera pensado que forma parte de una familia”.

Aunque lleva más de sesenta años afincado en Madrid, Moneo no se siente lejos de su tierra natal. “Puede parecer que estoy volviendo a Navarra, pero realmente siento que no me he ido. Aquí está todo lo que he hecho en Navarra y, curiosamente, todo está construido. No hay proyectos, sino obras que ofrecen lo que ha sido mi trayectoria, sin trampa ni cartón. No hay mayor satisfacción”.