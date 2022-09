El 'corte' de C. Tangana en Pamplona

'El Madrileño' bebía anís en una mesa de camilla vistiendo un traje de su firma Late Checkout. Este escondía una camiseta de tirantes blanca clásica y una cadena dorada. C. Tangana llegó a Pamplona para llenar el vistiendo un traje de su firma Late Checkout. Este escondía una camiseta de tirantes blanca clásica y una cadena dorada. C. Tangana llegó a Pamplona para llenar el Navarra Arena y deslumbrar con su estilo 'facherito' bien marcado. Su pelo engominado parecía recién cortado, igual que su barba.

Si el concierto estaba programado para las 21.00 horas, a las 19.10 un peluquero ballenero, de Oteiza, entraba a la habitación de Pucho, otro pseudónimo del artista, en el Hotel Exe de Zizur Mayor para cortarle el pelo. Era Javi Ugarte, más conocido como Javi Tximak por su peluquería ubicada en la calle Pablo Antoñana, 5 de la capital navarra. "Me llamó su diciendo que habían visitado mi perfil de Instagram. También se lo enseñaron al artista y le gustó", explica contento Ugarte. "No me dijeron a cuál de los artistas iba a cortar hasta que llegué al hotel, pero me lo podía imaginar", añade.

Al recibir la llamada, que la respondió en un primer instante una compañera de la peluquería Tximak, Ugarte pensó que era una broma. "Dije: ya es algún amigo que está haciendo bromas de estas", dice riendo. Desde el otro lado del teléfono le pidieron que guardara un número de teléfono para confirmar por WhatsApp la reserva. "Estaba tan nervioso que lo apunté mal", explica. Fruto de ello, al día siguiente le llamaron diciendo que aún no había confirmado la cita, pero se solucionó el problema.

Jesus Caso

Una de las condiciones que le pusieron a Tximak fue estar disponible durante dos horas. "Me dijeron que tenía que cerrar dos horas de mi agenda para ir al hotel o al backstage del Navarra Arena", comenta. Además, el equipo del artista, una referencia en la actualidad, le pidió a Ugarte poner la cantidad económica que quisiera por los servicios. "No te pagaremos en mano, irá con factura", le dijeron.

Hasta el mismo sábado no sabían a qué hora iban a llegar de Madrid. "Hasta última hora no supe cuándo tenía que ir", indica explicando que C. Tangana iba a venir a Pamplona en avión, pero finalmente lo hizo en coche. "Vamos super justos, no sé cómo vamos a andar, pero necesita ducharse, hacerse la barba y el pelo, ¿podrías estar a las 19.10 en el hotel de Zizur?", solicitaron los encargados del equipo. Y se presentó.

EL CAMINO A LA HABITACIÓN

Javi Ugarte llegó al hotel. Allí le recibió un miembro del staff. Un armario. "Un tío de estos de gimnasio", dice riendo. "En cuanto me de el ready subimos para la habitación", le explicó. Ugarte iba con su maleta llena de maquinillas detrás del 'segurata'. "Y nada, allí me recibió el muchacho", comenta como si nada hubiera pasado. Allí estaba el muchacho que más discos vendió en España en 2021. Sin camiseta y con pintas de andar por casa. 'El Madrileño' más puro.

A Tximak le tocó improvisar. Era su actuación. Sin silla de peluquería ni espejo en el que tomar referencias, Ugarte empezó a cortar el pelo al artista. Según el peluquero, C. Tangana "tiene un estilo muy urbano tirando a lo latino". "Aquí no se lleva tanto", añade. "No me dijo gran cosa sobre el pelo, ahí le vi bastante humilde, le dio más importancia a la barba", dice Tximak sobre un 'Pucho' que estuvo la mayor parte atendiendo el móvil y escuchando música. La barba sí que se la hizo en el baño frente al espejo. "Pensaba: cómo se me vaya un poco...", reconoce sobre una situación delicada por la hora que era ya. Las 20.15, quedaban 45 minutos para el espectáculo.

jesús diges

El corte no duró ni una hora. Iban mal de tiempo. "Se va a retrasar el concierto", le dijo el artista. "Yo fui al concierto y ya sabía de antemano que iba a tardar en salir", ríe. Todo salió bien. "Tuvo un detalle, me dio una propina en un billete de color de estos que no se ven mucho", ríe Tximak muy agradecido al artista.

El reto acabó bien y C. Tangana pidió al peluquero varios sitios para comer al día siguiente. Además, el equipo le agradeció los servicios y guardaron su contacto para futuras ocasiones en las que el artista actúe por la zona norte. Le ofrecieron entradas para el concierto, que ya tenía, y se sacó una foto junto a 'El Madrileño'. Una experiencia única para el ballenero, que está acostumbrado a cortar el pelo a futbolistas, muchos de ellos del Club Atlético Osasuna.